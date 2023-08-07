Правительство не хочет, а крылья делают

В Германии активизировалась дискуссия о целесообразности поставок Украине крылатых ракет Taurus. За передачу этих вооружений выступили представители всех трех партий, входящих в правящую коалицию ФРГ. В Верховной раде Украины утверждают, что вопрос с поставками скоро решится. Украинские власти запросили Taurus еще весной, однако до сих пор в правительстве ФРГ выступали против этого, опасаясь, что передача столь дальнобойных вооружений, при помощи которых можно совершать атаки по территории РФ, спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Киеве уверены, что уже совсем скоро получат в свое распоряжение из Германии дальнобойные ракеты Taurus

Фото: Handout / South Korean Defence Ministry / AFP В Киеве уверены, что уже совсем скоро получат в свое распоряжение из Германии дальнобойные ракеты Taurus

Фото: Handout / South Korean Defence Ministry / AFP

«Мои друзья в Бундестаге только что сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса по вопросу передачи ракет Taurus Украине. Эти ракеты могут поражать цель на расстоянии 500 км и способны накрыть все оккупированные территории, включая южное побережье Крыма»,— написал в понедельник в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, также возглавляющий делегацию Украины в Парламентской ассамблее НАТО. По его словам, украинская сторона «в течение долгого времени работала с немецкими парламентариями над формированием группы поддержки».

«И вот, наконец, крик был услышан. Мы ждем официального решения»,— сообщил он.

За день до этого в пользу поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus впервые высказался депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию. Ранее за поставки этих вооружений уже выступали представители двух других коалиционных партий — «Зеленых» и Свободной демократической партии Германии, однако социал-демократы, к коим относится и канцлер Олаф Шольц, относились к этой идее скептически.

«Контрнаступление застопорилось, Украина не имеет какой бы то ни было серьезной авиации для поддержки. Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля и отвоевать территорию,— заявил депутат Бундестага от СДПГ Андреас Шварц в интервью журналу Der Spiegel.— Мы хотим добиться того, чтобы Украина была в состоянии быстрее выиграть войну. Для этого ей требуются крылатые ракеты "воздух—земля" типа Taurus».

При этом политик призвал не терять время на дискуссию, исход которой, по его мнению, уже предрешен.

«У меня дежавю. Как и в вопросе поставок танков, мы сейчас отказываемся от передачи важной техники, которая в конечном итоге, по всей видимости, все же будет предоставлена»,— отметил он. После этого немецкая газета Die Welt вышла с заголовком, что «сопротивление в СДПГ по вопросу поставок Taurus Киеву рушится».

Украинские власти запросили у ФРГ ракеты Taurus еще весной. По данным немецких СМИ, этот вопрос обсуждался и в ходе визита Олафа Шольца в Киев 14 мая. 30 мая министр обороны Украины Алексей Резников в интервью медиагруппе Funke заявил, что Киеву «нужны такие системы, как Taurus, прямо сейчас». По своим характеристикам эти ракеты, производимые немецко-шведской компанией, схожи с британскими Storm Shadow и французскими Scalp (см. инфографику). Как пишут немецкие СМИ, эта запускаемая с истребителей ракета считается эффективной для поражения защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

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Запрос Киева сразу поддержали в Христианско-демократическом союзе (ХДС, находится сейчас в оппозиции). «Партнеры Украины сейчас должны пойти ва-банк и поставить ей все, что она может использовать для ведения боя с одновременным применением разных видов оружия и что допустимо с точки зрения международного права»,— заявил в мае в интервью RND депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

Власти ФРГ, однако, сдержанно отнеслись к запросу Украины. 2 июля канцлер Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD дал понять: в Берлине опасаются, что предоставление Киеву дальнобойных вооружений, способных достичь территории РФ, приведет к эскалации конфликта. При этом он подчеркнул, что такой же позиции придерживаются США, не спешащие передавать Украине свои ATACMS — оперативно-тактические ракетные комплексы дальностью около 300 км. На этом фоне в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном вновь призвал Вашингтон к поставкам ATACMS.

Олаф Шольц же в своем интервью отмечал: «Мы очень тщательно проверяем все запросы. Но для нас имеет силу принцип, который я разделяю с президентом США (Джо Байденом.— “Ъ”): мы не хотим, чтобы оружие, которые мы поставляем, использовали для того, чтобы попасть по российской территории, но (хотим, чтобы его использовали.— “Ъ”) для обороны Украины и отвоевания ее территорий».

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил журналистам, что у Германии нет планов передавать Украине Taurus. «Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение,— отметил он, явно имея в виду Великобританию и Францию, согласившихся поставить Киеву свои Storm Shadow и Scalp.— Мы не намерены менять нашу позицию».

Представитель Минобороны ФРГ заявил в понедельник агентству Reuters, что позиция Берлина по этому вопросу не изменилась.

Украинский президент Владимир Зеленский в понедельник в интервью аргентинскому изданию La Nacion подчеркнул, что «Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью».

В этот же день депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил «РИА Новости»: «Если вопрос по поставкам (Taurus.— “Ъ”) будет решен, то это означает, что Германия полностью расписалась в том, что выполняет роль сателлита США вопреки собственным национальным интересам». «Нынешнее правительство Германии поставило на это, и для него поражение Украины будет личным поражением... Это признание того, что целей украинское наступление (или контрнаступление) не достигает, и на Западе очень озабочены тем, чтобы нанести как можно больший ущерб российским войскам, чтобы переломить в свою сторону текущее положение вещей»,— сказал он.

Елена Черненко