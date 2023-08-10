Кто такая Эрис

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует быстрое распространение в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса и его ответвления EG.5.1, получившего от ученых прозвище Эрис — в честь греко-римской богини раздоров и хаоса. Новый штамм настораживает экспертов своим стремительным распространением: в середине июня доля EG.5 в мире составляла только 7,6%, а в середине июля — уже 17,4%. Роспотребнадзор заявил, в России пока выявлены единичные случаи инфицирования этим вариантом, однако допустил, что существует вероятность ухудшения эпидемиологической ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Подвид коронавируса EG.5 впервые обнаружили еще в феврале 2023 года. Он прямой потомок штамма «омикрон» — обладает таким же профилем аминокислот спайкового белка, однако несет ряд дополнительных мутаций. 19 июня Всемирная организация здравоохранения обозначила его как вариант, находящийся под наблюдением (VUM), а 10 августа отнесла к категории «вариантов, представляющих интерес» (VOI). «Омикрону», который вызвал несколько масштабных волн заболеваемости, отметим, ВОЗ присвоила статус «варианта, вызывающего обеспокоенность» на экстренном совещании через два дня после официального обнаружения.

EG.5 уже успел обзавестись собственным ответвлением — EG.5.1. Согласно отчету группы биологов из Базельского университета в Швейцарии, EG.5 несет в себе специфическую мутацию в шиповидном белке, называемую S:F456L, которая, вероятно, помогает ему уклоняться от некоторых защитных механизмов организма. EG.5.1 приобрел дополнительное изменение шипа — S:Q52H,— которое «также может быть слегка полезной мутацией» для вируса.

Именно для EG.5.1 биолог-эволюционист из Университета Гвельфа в Онтарио Райан Грегори придумал прозвище Эрис, сославшись на одноименную карликовую планету, названную в честь греко-римской богини раздора и хаоса.

В X (ранее Twitter) он написал, что об этом семействе COVID-19 придется говорить еще долго. Впрочем, подчеркнул господин Грегори, это не означает, что мутация окажется такой же грозной, как ее псевдоним.

Эксперты тем временем отмечают существенный рост распространенности EG.5 по всему миру в течение последних месяцев. Так, распространенность EG.5 в мире в середине июня составляла только 7,6%, а в середине июля — уже 17,4%. Самый высокий рост отмечен в Китае, с 24,7% до 45%, и в США, с 5,6% до 12,8%. В Великобритании вариант EG.5, вернее его субвариант EG.5.1, выявляли у 15% заболевших коронавирусной инфекцией в течение последней недели.

По данным Роспотребнадзора, в России первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5 зафиксированы в апреле этого года в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия.

Всего за период с апреля по август выявили 17 случаев EG.5, и пока он не получил широкого распространения.

Тем не менее в ведомстве признали, что существует вероятность ухудшения эпидемиологической ситуации, связанная с распространением этого варианта, и заверили, что ситуация остается «на строгом контроле».

Согласно последнему отчету ВОЗ, с 3 по 30 июля в мире зафиксировано более 1 млн новых случаев COVID-19; 3,1 тыс. человек скончались. В европейском регионе число новых случаев снизилось в сравнении с предыдущим периодом наблюдения на 66%, а число летальных исходов — на 75%. В России за неделю с 31 июля по 8 августа выявлено 2932 случая инфекции, госпитализировано 922 человека. Умер от болезни в течение июля 251 человек, что на 50% меньше, чем за предыдущий отчетный период.

Симптомы заболевания штаммом EG.5 и его ответвлением Эрис такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

По оценкам ВОЗ, в целом риск, который представляет EG.5 для населения «на глобальном уровне», расценивается как низкий, что соответствует риску, который представляют другие ныне циркулирующие варианты, отнесенные к категории VOI. «Хотя EG.5 продемонстрировал повышенную распространенность, преимущество в росте и способность ускользать от иммунитета, на сегодняшний день не было сообщений об изменениях тяжести заболевания»,— подчеркнули в ВОЗ. Вместе с тем «из-за своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета» EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире.

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов говорит, что EG.5 заражает людей чуть более эффективно, чем предыдущие варианты, включая прародителя «омикрон». Однако, по словам господина Харитонова, «цифры по заражениям имеют отношение к научной стороне вопроса и не имеют большого значения в контексте опасности коронавируса и мер, которые требуются принять». «Общая ситуация остается сейчас такой же, какой она была полгода назад: всем, кто находится в группах риска — людям пожилого возраста, людям с хроническими заболеваниями,— требуется привиться, чтобы избежать тяжелых последствий инфекции. Остальным тоже не помешает привиться, но новых штаммов опасаться пока не следует»,— заключает эксперт.

Наталья Костарнова