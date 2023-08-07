Суд заочно приговорил писателя Глуховского к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иностранным агентом) по уголовному делу о распространении ложной информации о вооруженных силах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Глуховский в 2021 году (признан иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Глуховский в 2021 году (признан иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Глуховскому вынесен приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайта электронных или информационно-коммуникационных сетей»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Отмечается, что срок тюремного заключения писателя будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или его экстрадиции в страну. Ранее Дмитрий Глуховский был объявлен в РФ в федеральный розыск и заочно арестован.

Дмитрий Глуховский известен благодаря книгам «Метро-2033», «Метро-2034», «Метро-2035», а также роману «Текст». После начала спецоперации он покинул Россию. 7 июня 2022 года в отношении писателя возбудили уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ. Он рассказывал, что обвинение ему предъявили из-за антивоенного поста в Instagram (принадлежит экстремистской Meta, запрещенной в РФ).

В Генпрокуратуре сообщали, что писатель с 10 марта по 10 мая 2022 года размещал в своих соцсетях «личные публикации в виде текстовых записей и видеороликов» о «якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц» в ходе боевых действий на Украине.

Александр Кислов