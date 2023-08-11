Число пострадавших после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 84

Количество пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, обратившихся за медицинской помощью, выросло до 84. Об этом сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

«Всего за помощью к врачам обратилось 84 человека. Большинство были отпущены домой после оказания первой помощи. Тех, кто находится в больнице, вчера посетили глава округа Дмитрий Акулов, городской прокурор и наместник лавры»,— говорится в сообщении администрации в Telegram.

Взрыв, эквивалентный по мощности сотне килограммов тротила, произошел на заводе в Сергиевом Посаде утром 9 августа. По данным следствия, причиной стало нарушение требований промышленной безопасности одним из арендаторов — обанкротившимся весной ОАО «Пиро-Росс».

Сегодня, 11 августа, завершился основной разбор завалов на месте взрыва. По последним данным, без вести пропавшими числятся восемь человек. Как уточнили в администрации, две семьи, которые сообщили о пропаже родственников после взрыва, впоследствии отозвали обращения, поскольку они нашлись. Еще один человек числился в списке дважды (он недавно сменил фамилию). Один человек был найден живым сразу в день, когда произошел взрыв.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Взрыв разбирают на версии».

Милена Костерева