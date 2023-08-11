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Коммерсантъ FM
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Число пострадавших после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 84

Количество пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, обратившихся за медицинской помощью, выросло до 84. Об этом сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

«Всего за помощью к врачам обратилось 84 человека. Большинство были отпущены домой после оказания первой помощи. Тех, кто находится в больнице, вчера посетили глава округа Дмитрий Акулов, городской прокурор и наместник лавры»,— говорится в сообщении администрации в Telegram.

Взрыв, эквивалентный по мощности сотне килограммов тротила, произошел на заводе в Сергиевом Посаде утром 9 августа. По данным следствия, причиной стало нарушение требований промышленной безопасности одним из арендаторов — обанкротившимся весной ОАО «Пиро-Росс».

Сегодня, 11 августа, завершился основной разбор завалов на месте взрыва. По последним данным, без вести пропавшими числятся восемь человек. Как уточнили в администрации, две семьи, которые сообщили о пропаже родственников после взрыва, впоследствии отозвали обращения, поскольку они нашлись. Еще один человек числился в списке дважды (он недавно сменил фамилию). Один человек был найден живым сразу в день, когда произошел взрыв.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Взрыв разбирают на версии».

Милена Костерева

Фотогалерея

Взрыв в Сергиевом Посаде

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Машины спасательных служб на территории завода

Машины спасательных служб на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденная витрина городской аптеки

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденное здание на территории завода

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Последствия взрыва на территории завода

Последствия взрыва на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники магазина убирают улицу

Сотрудники магазина убирают улицу

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание администрации завода

Здание администрации завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Машины спасательных служб на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Последствия взрыва на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники магазина убирают улицу

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание администрации завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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