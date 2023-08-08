Нигер не рад гостям

Переживший госпереворот Нигер остается в центре внимания глобальных игроков. Во вторник представители Экономического сообщества стран Западной Африки, ООН и Африканского союза собирались провести переговоры с захватившими власть военными, но те решили эту делегацию не принимать. Чуть больше повезло в понедельник заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд: военные хотя бы выслушали ее тезисы о необходимости восстановления конституционного порядка, но остались в итоге при своем мнении. Тем временем в парламенте Франции, которая до недавних пор была ключевой западной союзницей Нигера, констатировали: «На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, совершившей неожиданный визит в Нигер, она «не слишком много» узнала о том, что думают лидеры мятежа насчет возможности приглашения в страну ЧВК «Вагнер»

Фото: Susan Walsh / Reuters По словам и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, совершившей неожиданный визит в Нигер, она «не слишком много» узнала о том, что думают лидеры мятежа насчет возможности приглашения в страну ЧВК «Вагнер»

Фото: Susan Walsh / Reuters

Видеть их больше не могут

Поток желающих переговорить с военными Нигера и убедить их вернуть власть отстраненному в конце июля президенту Мохамеду Базуму не иссякает. Во вторник в столицу страны — город Ниамей — должны были приехать представители ООН, Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Однако военные в последний момент проинформировали, что не смогут принять делегацию ввиду «сложной ситуации в сфере безопасности». «Нынешний гнев и возмущение среди населения после введения ЭКОВАС санкций делает невозможным принятие этой делегации»,— привел телеканал France 24 выдержки из письма, направленного МИД Нигера представительству ЭКОВАС. Катарский телеканал Al Jazeera уточнил: военные отказались пускать в страну представителей всех трех упомянутых структур.

Напомним, что ЭКОВАС на прошлой неделе выдвинуло ультиматум: полномочия президента Базума должны быть немедленно восстановлены, иначе входящие в объединение страны (вообще их 15, но членство трех, где за последние несколько лет власть захватили военные, приостановлено) будут иметь право использовать силовые методы.

План на случай интервенции уже разработан военными стран сообщества. Как сообщила во вторник радиостанция RFI, могут быть задействованы до 25 тыс. военнослужащих, а «наиболее крупные силы будут направлены Нигерией».

Теперь дело за политиками. Ситуация в Нигере будет в центре внимания на саммите ЭКОВАС, запланированном на четверг. Он как раз пройдет в нигерийской столице Абудже.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано, комментируя ситуацию, заявил во вторник: ЕС верит, что еще есть место для дипломатии и посредничества под руководством «главного регионального игрока» — Экономического сообщества стран Западной Африки. Однако события вторника показали, что нащупать пути дипломатического урегулирования конфликта при участии ЭКОВАС едва ли возможно.

Безрезультатно закончился и неожиданный визит в Нигер и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

С задержанным президентом Мохамедом Базумом ей встретиться не разрешили. С лидером восставших военных Абдурахманом Чиани госпожа Нуланд также не смогла провести переговоры.

Однако гостью из США приняли недавно назначенный начальник генштаба вооруженных сил Мусса Салау Барму и три его соратника. Продолжавшуюся более двух часов беседу Виктория Нуланд назвала «чрезвычайно откровенной и временами трудной». По словам дипломата, военным было предложено «несколько вариантов» выхода из кризиса и восстановления отношений с США. Но никакого положительного отклика не было — путчисты, как отметила Виктория Нуланд, хотят и дальше нарушать конституцию.

«Всегда на стороне добра и справедливости»

В Москве визит заместителя госсекретаря США незамеченным не остался, при этом комментарий прозвучал в контексте ее прежней деятельности на украинском направлении. «Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной (в разгар Майдана в 2014 году.— “Ъ”): положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти»,— написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Напомним, что ранее в Москве не раз отмечали: происходящее в Нигере — внутреннее дело самой республики, а любое внешнее вмешательство контрпродуктивно.

Между тем на фоне благожелательного отношения к России тех жителей Нигера, кто поддержал переворот, по-прежнему не прекращаются разговоры о том, есть ли в нигерском конфликте «рука Москвы». Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью BBC заявил: «Думаю, то, что произошло и продолжает происходить в Нигере, не было инспирировано Россией или "Вагнером", но они попытались получить преимущества от этого».

На днях агентство AP со ссылкой на свои источники сообщило, что один из лидеров переворота генерал Салифоу Моди обратился к ЧВК «Вагнер» с просьбой о поддержке.

Якобы это произошло во время его визита в Мали, где вагнеровцы находятся уже давно. «Они (новые власти.— “Ъ”) нуждаются (в помощи "Вагнера".— “Ъ”), потому что это станет для них гарантией удержания власти»,— процитировало агентство аналитика Васима Насра.

Виктория Нуланд по итогам визита признала: она «не слишком много» узнала о том, что думают лидеры мятежа насчет возможности приглашения ЧВК «Вагнер». Тем не менее она добавила: «У меня сложилось впечатление на сегодняшних встречах, что люди, которые предприняли эти действия, очень хорошо осознают риски своему суверенитету, когда приглашается "Вагнер"».

На это ответил сам основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Горжусь парнями из "Группы Вагнера". Только при мысли о них ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства".— “Ъ”) и "Аль-Каида" (обе эти организации признаны террористическими и запрещены в РФ.— “Ъ”) становятся маленькими послушными шелковыми мальчиками. А США признает правительство, которое еще вчера не признавало, лишь бы не встретить в стране "Группу Вагнера". Это радует, госпожа Нуланд»,— заявил он в опубликованном Telegram-каналами аудиосообщении. «Мы всегда находимся на стороне добра, справедливости и тех, кто борется за суверенитет и права своего народа»,— добавил Евгений Пригожин, сохранив интригу насчет того, есть ли (или будут ли) его бойцы в Нигере.

«Африка больше не понимает Францию»

О «Вагнере» в эти дни вспоминают и во Франции — бывшей колониальной державе, которая некогда управляла Нигером и до последнего времени сохраняла с ним теснейшие связи. В газете Le Figaro было опубликовано открытое письмо 94 французских сенаторов, адресованное президенту Эмманюэлю Макрону. «После провала (французской военной.— “Ъ”) операции "Бархан" (велась в 2014–2022 годах в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистов.— “Ъ”) там появились ополченцы "Вагнера", не заботящиеся о правах человека или демократии, но становящиеся на службу диктаторов»,— приводится в письме пример того, что политика Франции на африканском направлении неэффективна и должна быть пересмотрена. «Африка, дружественный континент, больше не понимает Францию и все активнее оспаривает ее роль и ее присутствие… На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка»,— предупреждают сенаторы.

В связи с происходящим в Нигере Франция (как и другие западные страны и ЕС) остановила экономическую помощь республике, пояснив, что не собирается на деньги налогоплательщиков финансировать «институциональный беспорядок, после того как годами инвестировала в демократизацию» страны.

Помимо уже нанесенного морального урона под угрозой сейчас находятся военные и экономические интересы Парижа.

После вынужденного ухода в 2022 году из Мали по требованию властей этой страны французские солдаты (примерно 1,5 тыс. человек) переместились в Нигер. Правящая хунта может попросить их уйти, как это ранее уже произошло в Мали или Буркина-Фасо. В таком случае в регионе может остаться только 1 тыс. французских солдат, расквартированных в Чаде.

Что же касается экономики, то стоит отметить хотя бы такой факт: на Нигер приходилось 35% французского импорта концентрированного урана в 2020 году и 34% в 2021-м. Это первое место в 2020 году и второе в 2021-м после Казахстана. Вероятное прекращение поставок станет ударом для французского ядерного сектора. Впрочем, ударом не смертельным: потребляемые 7 тыс. тонн урана в год распределены между разными поставщиками (помимо Нигера это Канада, Казахстан и Узбекистан), и теоретически Франция готова изменить структуру экспорта. К тому же запасы в стране рассчитаны на десять лет потребления.

Отвечая сенаторам, члены правительства утверждают: планам Франции на Африканском континенте ничто всерьез не угрожает. Так, министр обороны Себастьян Лекорню заявил о категорическом несогласии с тем, что операция «Бархан» была провалом. Он напомнил, что помощь со стороны Франции в критические моменты позволяла остановить распространение исламизма, и предложил взглянуть на непростую ситуацию, в которой сейчас, после вывода французских войск, оказалась Республика Мали. А глава МИДа Катрин Колонна, обращаясь к Сенату, дала понять, что французская политика на африканском направлении постоянно адаптируется, так же как изменяется сам континент. Упомянув культурное сотрудничество Парижа с африканскими странами, а также рост числа там французских школ и лицеев, госпожа Колонна призвала не мерить все только числом людей в форме и с оружием, расквартированных в разных странах континента.

Павел Тарасенко; Алексей Тарханов, Париж