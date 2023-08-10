В наши банки заходили корабли

Правительство решило передать Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), которая отвечает за постройку почти всех военных кораблей и большей части гражданских судов в РФ, в доверительное управление ВТБ на пять лет. По данным “Ъ”, решение вызвано срывом программы оздоровления ОСК, начатой в 2020 году. Исходно Минпромторг предлагал передать ОСК «Росатому», но госкорпорация отказалась. Теперь решать финансовые проблемы ОСК будет ВТБ, для чего понадобится привлечь внебюджетное финансирование, объем которого еще предстоит оценить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Акции крупнейшего судостроителя России — ОСК (100% в госсобственности) — будут переданы в доверительное управление ВТБ, заявил 10 августа Владимир Путин на встрече с главой банка Андреем Костиным. По его словам, есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе связанные «с расчетами, с финансовым оздоровлением компании».

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что акции ОСК будут переданы на пять лет для привлечения внебюджетного финансирования. Источники “Ъ” утверждают, что причиной стал срыв программы финансового оздоровления ОСК. По их словам, исходно Минпромторг предлагал передать ОСК «Росатому», но последний отказался. В январе 2023 года глава ОСК Алексей Рахманов заявлял, что передаст 51% акций Балтзавода «Росатому», поскольку госкорпорация — якорный заказчик Балтзавода. Однако решение так и не было принято. В «Росатоме» не комментируют переход ОСК под управление ВТБ.

ОСК объединяет более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах РФ. Выручка ОСК за 2022 год, по данным компании, составила 350 млрд руб.

Правительство в 2020 году утвердило программу финансового оздоровления ОСК, которая предполагала льготную реструктуризацию части долгов и докапитализацию из бюджета (см. “Ъ” от 15 мая 2020 года). Вероятно, программа не дала значительных результатов: в 2022 году Минпромторг и Минфин проводили аудит накопленной задолженности ОСК по гражданским проектам, чтобы затем запустить финансовое оздоровление.

В июле 2023 года Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу» сказал, что Минпромторг уже разработал проект мер финансовой поддержки ОСК, который включает в себя докапитализацию и погашение «проблемной задолженности». В Минпромторге поясняли “Ъ”, что он рассчитан до 2027 года, а докапитализация нужна для «завершения постройки убыточных заказов и реструктуризации задолженности перед банками».

В ближайшее время специалисты ВТБ будут анализировать структуру управления и проводить финансовый анализ, в связи с чем дальнейшая судьба главы ОСК Алексея Рахманова под вопросом, говорят источники “Ъ”.

Впрочем, слухи о возможном уходе господина Рахманова из ОСК активно циркулировали в отрасли последние годы, но в итоге не подтверждались. Господин Рахманов был недоступен для комментариев. В ВТБ “Ъ” не уточнили, кто будет курировать проект ОСК внутри банка.

Андрей Костин на встрече с президентом назвал предложение о передаче ОСК в ВТБ «неожиданным», но признал, что «хорошо знает организацию». Он неоднократно критиковал работу ОСК и в опубликованной в РБК от 11 апреля колонке выражал сомнение, что находящаяся в госсобственности корпорация сможет «оперативно и эффективно справиться» с необходимостью «построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов». Он также говорил Reuters, что судостроение относится к тем отраслям, «которые просто созданы для того, чтобы их приватизировать, передать каким-то другим компаниям».

Андрей Костин, глава ВТБ, о судостроении, 9 июня: «Есть отрасли, которые, на мой взгляд, сегодня просто созданы для того, чтобы их приватизировать. А вот такие монстры-монополисты — они бессмысленны».

В Минпромторге пояснили “Ъ”, что ВТБ не становится единоличным исполнительным органом ОСК, а осуществляет полномочия собственника по вопросам, перечень которых сейчас прорабатывается. В ОСК сообщили, что доверительное управление акциями не меняет форму собственности и обязательства по действующим контрактам, в том числе по исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских проектов. В ВТБ также заявили, «что корпоративные изменения ни в коем случае не должны повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией, сотрудниками».

Главный по непрофильным активам

Объем необходимых денег для «оздоровления» ОСК собеседники “Ъ” оценивать не берутся: модернизация верфей может стоить десятки миллиардов рублей, а строительство новых — сотни. Большинство собеседников “Ъ” считают, что логичным было бы выделить гражданские активы из структуры корпорации для возможной дальнейшей приватизации. Однако перед новыми собственниками встанет вопрос загрузки верфей.

У ВТБ (второй по величине активов банк в стране, 26,7 трлн руб.) большой опыт в сделках с непрофильными активами. В частности, совокупно у банка несколько сотен миллиардов рублей долгосрочных инвестиций, раскрывал в апреле 2023 года зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, уточняя, что наращивать их не планируется. Это в том числе зерновые активы, активы в сфере недвижимости и т. д. Чаще компании находились на балансе банка, в отличие от случая с ОСК.

Вместе с тем, как отмечают собеседники “Ъ”, ВТБ получит право первого выбора финансирования проектов ОСК, возможность контролировать финансовые потоки, проверять экономическую обоснованность проектов и т. д. Но могут возникнуть и новые ограничения, в частности, на финансирование, поскольку ОСК будет считаться связанной компанией.

При этом не исключено и позитивное влияние на капитал: у ВТБ одни из самых низких показателей достаточности капитала среди крупнейших банков, на начало июля норматив (Н1.0) составил 9,4%.

Собеседники “Ъ” отмечают, что данная сделка может повлиять на капитал через поступления дохода от доверительного управления (то есть через прибыль). Однако масштаб этого эффекта не ясен.

По мнению Надежды Малышевой из Portnews, в среднесрочной перспективе ВТБ, вероятно, будет иметь свой взгляд на продажу отдельных гражданских активов, например Балтзавода. Кроме того, вхождение ВТБ повлияет на расстановку сил в лизинге судов, где сейчас два крупных игрока: «Машпромлизинг» (входит в ОСК) и лидер отрасли ГТЛК (структура Минтранса). «Теперь этот рынок, очевидно, окажется под контролем “ВТБ Лизинга”, что может значительно ослабить позиции ГТЛК в этом сегменте»,— полагает она. По итогам 2022 года «ВТБ Лизинг» занял четвертое место в отрасли по объему нового бизнеса (174,246 млрд руб.).

ОСК, несмотря на критику, давала результат, считает госпожа Малышева: с момента создания корпорации ее предприятия построили и отремонтировали суммарно более 320 кораблей и судов, из которых более 205 штук — гражданские суда. Причем две трети были изготовлены после 2014 года, когда началось введение западных санкций против РФ. ОСК как монополию всегда критиковали за высокие цены, но в корпорации в ответ справедливо жаловались на необходимость крупных серийных заказов. «Нужно отметить, что в 2022–2023 годах после введения жестких санкций ОСК брала на себя пересмотр и перепроектирование проектов судов на зарубежных комплектующих, включая частные»,— говорит госпожа Малышева.

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина, Полина Трифонова, Ольга Шерункова