Сергей Урсуляк возглавит кинофестиваль в Выборге

На закрытии 31-го фестиваля российского кино в Выборге было объявлено, что его президентом станет режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. Ранее этот пост в течение 20 лет занимал киновед и кинокритик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Армен Медведев, скончавшийся в декабре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Урсуляк

Фото: Фестиваль российского кино «Выборг» Сергей Урсуляк

Фото: Фестиваль российского кино «Выборг»

Именно Армен Медведев придумал девиз фестиваля «Российское кино — прогноз на завтра». В память о нем организаторы учредили именной приз, который начиная с текущего года будет получать фильм—победитель зрительского голосования. Первым его лауреатом стала картина Антона Коломейца «Свет».

Сергей Урсуляк — постановщик художественных и документальных фильмов и сериалов, наиболее известные из которых «Сочинение ко Дню Победы» (1998), «Ликвидация» (2007), «Жизнь и судьба» (2012), «Тихий Дон» (2015). Является лауреатом многочисленных кинопремий и обладателем нескольких государственных наград. В нынешнем году в прокат вышла его картина «Праведник» о советском партизанском командире Николае Киселеве, спасшем более 200 евреев в годы Великой Отечественной войны.

В текущем году фестиваль проходил под названием «Выборг», однако во время церемонии закрытия было объявлено также, что ему вернут привычное название, которое он носил с 1993 по 2022 год,— «Окно в Европу».

Юлия Шагельман