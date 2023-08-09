Слабый рубль сыграл против правил

Бюджетное правило в части покупки валюты в резервы при появлении нефтегазовых допдоходов проработает всего три дня — в среду Банк России, приобретающий юани по поручению Минфина, объявил о приостановке таких покупок с 10 августа и до конца года. Очевидная причина — нежелание оказывать дополнительное давление на ослабевший рубль. Эффект от решения для валютного рынка будет скорее психологическим, но оно даст время подумать над новой коррекцией бюджетного правила — его текущая версия проблемна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ради снижения волатильности рубля ЦБ подвесил вопрос о будущем бюджетного правила

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Ради снижения волатильности рубля ЦБ подвесил вопрос о будущем бюджетного правила

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Банк России принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков»,— объявил в среду регулятор.

Такое решение было в достаточной мере ожидаемым (см. “Ъ” от 4 августа). Напомним, в минувший четверг Минфин отчитался о нефтегазовых доходах за июль и за семь месяцев. Второй раз в этом году (первый был в марте) эти поступления превысили базовый уровень, то есть разложенные по месяцам 8 трлн руб., которые минимально необходимы бюджету в 2023 году для покрытия расходов за счет нефти и газа. Поскольку в отдельно взятом июле в бюджете появились нефтегазовые допдоходы, в тот же день Минфин объявил о смене направления действия одного из двух основных бюджетных правил, которое состоит в том, что при недоборе «базы» ведомство должно продавать валюту и золото, а при превышении — покупать их в резервы с рынка. Минфин тогда сообщил, что направит через ЦБ на приобретение этих активов 40,5 млрд руб.— по 1,8 млрд руб. в день в период с 7 августа по 6 сентября.

Но на деле правило в этой части проработает лишь три дня. ЦБ в среду пояснил, что решение о возобновлении покупок будет приниматься «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», а отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

Отметим, что в январе 2022 года и после начала военной операции РФ на Украине покупка валюты в резервы уже приостанавливалась. Как выяснилось позже, практически на десятимесячный срок. В течение 2022 года большая часть нефтегазовых допдоходов шла на текущие расходы, а к его концу правительство провело через Госдуму закон о новых, более мягких бюджетных правилах. В усеченном виде они заработали с 2023 года (в части пополнения резервов), в полной мере (с нормами об установлении потолка расходов) должны вступить в силу с 2025 года.

Хотя ЦБ объясняет отказ от покупок заботой о рубле, объявленный Минфином 4 августа переход от продажи юаней к их покупке оказал скорее психологическое влияние на рынок — ведь объем в 1,8 млрд руб. незначителен на фоне оборотов торгов по юаню на Московской бирже. Например, 8 августа они составили 101,9 млрд руб. К тому же на деле интервенции Минфина должны были быть компенсированы действиями ЦБ, который ранее объявил, что с августа для зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2023 года, начинает продавать юани в объеме 2,3 млрд руб. в день и будет делать так до конца января 2024 года.

Таким образом, по итогам усилий двух регуляторов рынок должен быть увидеть чистую продажу валюты всего на 0,5 млрд руб. в день. В среду же ЦБ уточнил, что свои операции на 2,3 млрд руб. он продолжит проводить в намеченном объеме.

Отметим, что действиями ЦБ происходящее не ограничится. Так, в среду подписан президентский указ о возможности исполнения валютных госгарантий в рублях — это более долгосрочное влияние на валютный рынок. Напомним, что курсообразование сейчас происходит в условиях капитальных ограничений, что сильно искажает его стандартные механизмы: отчасти поэтому ЦБ говорит о «волатильности» курса, а не о собственно ослаблении. Факторов для укрепления рубля (неизвестно, впрочем, с какого достигнутого уровня) с осени 2023 года будет явно больше. Так, в докладе о денежно-кредитных условиях Банк России констатирует, что частичное восстановление цен нефтеэкспорта «пока не оказало существенного влияния» на курс — «вероятно», возросли временные лаги, и это дало вклад в ослабление даже реального эффективного курса рубля (REER) к медиане показателей с января 2015 года (минус 11,4%). Напомним, что слабое сальдо платежного баланса все равно остается положительным, и на немалом уровне. Наконец, пик отклонения бюджетных расходов вверх от нормы в первом полугодии уже, видимо, пройден, и это также аргумент в пользу будущего несколько более сильного рубля (впрочем, несопоставимый с огромными страновыми «военными» рисками).

Так или иначе, в итоге денежные власти, как это и было до августа, продолжат продавать юани (только теперь это будет делать не Минфин, а ЦБ), а финансовое ведомство в случае сохранения дополнительных нефтегазовых доходов получит возможность направлять их на текущие нужды. Косвенно о таком выборе 3 августа заявлял сам Минфин, сообщивший о намерении начать меньше тратить ФНБ на закрытие дефицита бюджета.

Аналитики телеграм-канала «Твердые цифры» фиксируют, что теперь «работающих элементов бюджетного правила официально не осталось».

Экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков говорит, что в случае, если же допдоходы сохранятся, в следующие четыре месяца речь идет о снятии «навеса спроса» правительства на валюту в размере $7–9 млрд (почти треть профицита текущего счета за семь месяцев), и это может укрепить курс на 2–3%. Но главное, отмечает экономист, «приостановка дает правительству пять месяцев на то, чтобы переосмыслить бюджетное правило и вернуться к версии 2018 года, в которой нет "отравленной таблетки", заставляющей увеличивать покупки валюты при ослаблении курса, а не снижать план по размещению ОФЗ».

Приостановка правила поддержки рублю не оказала, по итогам биржевой среды он вновь еще немного ослабел.

Вадим Вислогузов, Дмитрий Бутрин