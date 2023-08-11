Семьям погибших во время взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн руб.

Власти Подмосковья выплатят 2 млн руб. семьям погибших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода. Эту же сумму получат семьи восьми человек, чьи тела не нашли под обломками зданий. Тяжело раненым выплатят по 500 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Воробьев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Воробьев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Есть решение о специальных региональных выплатах — 2 млн руб.— семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации,— по 500 тыс. руб.»,— сообщил Андрей Воробьев в Telegram-канале. Госпитализированным с переломами выплатят по 300 тыс. руб., пострадавшим с легкими травмами на амбулаторном лечении — по 100 тыс. руб.

Разбор завалов разрушенных взрывом на складе пиротехники зданий завершился сегодня утром, 11 августа. Пока известно об одной погибшей женщине — она скончалась в больнице от ожогов. Тела восьми человек так и не нашли, они числятся пропавшими без вести. Пострадали 84 человека, 15 из них лечатся в больнице.

Взрыв, по мощности равный сотне килограммов тротила, произошел на складе на территории завода в Сергиевом Посаде утром 9 августа. Причиной взрыва стало нарушение требований промышленной безопасности одним из арендаторов — ОАО «Пиро-Росс», которое обанкротилось этой весной.

О том, как производитель фейерверков подорвал завод и 30 домов, читайте в публикации «Ъ» «Последний салют наступает».

Анастасия Ларина