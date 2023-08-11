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Коммерсантъ FM
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Семьям погибших во время взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн руб.

Власти Подмосковья выплатят 2 млн руб. семьям погибших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода. Эту же сумму получат семьи восьми человек, чьи тела не нашли под обломками зданий. Тяжело раненым выплатят по 500 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев

Андрей Воробьев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Андрей Воробьев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Есть решение о специальных региональных выплатах — 2 млн руб.— семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации,— по 500 тыс. руб.»,— сообщил Андрей Воробьев в Telegram-канале. Госпитализированным с переломами выплатят по 300 тыс. руб., пострадавшим с легкими травмами на амбулаторном лечении — по 100 тыс. руб.

Разбор завалов разрушенных взрывом на складе пиротехники зданий завершился сегодня утром, 11 августа. Пока известно об одной погибшей женщине — она скончалась в больнице от ожогов. Тела восьми человек так и не нашли, они числятся пропавшими без вести. Пострадали 84 человека, 15 из них лечатся в больнице.

Взрыв, по мощности равный сотне килограммов тротила, произошел на складе на территории завода в Сергиевом Посаде утром 9 августа. Причиной взрыва стало нарушение требований промышленной безопасности одним из арендаторов — ОАО «Пиро-Росс», которое обанкротилось этой весной.

О том, как производитель фейерверков подорвал завод и 30 домов, читайте в публикации «Ъ» «Последний салют наступает».

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Взрыв в Сергиевом Посаде

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Машины спасательных служб на территории завода

Машины спасательных служб на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденная витрина городской аптеки

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденное здание на территории завода

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Последствия взрыва на территории завода

Последствия взрыва на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники магазина убирают улицу

Сотрудники магазина убирают улицу

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание администрации завода

Здание администрации завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Машины спасательных служб на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Последствия взрыва на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники магазина убирают улицу

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание администрации завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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