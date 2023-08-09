Танкозакидательские настроения

Несмотря на участившиеся заявления о медленных темпах украинского контрнаступления и необходимости перехода к переговорам, западные союзники стремятся продемонстрировать, что не собираются снижать темпы военных поставок Киеву. Только за последние дни США наконец дали разрешение на обучение украинских летчиков на истребителях F-16, а также одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams. Кроме того, в Пентагоне сообщили, что в распоряжении американской администрации осталось около $6 млрд для военной помощи Киеву без необходимости обращаться к Конгрессу за дополнительными средствами. Тем временем Германия закупила в Бельгии 50 подержанных танков Leopard 1 и после ремонта собирается отправить 30 из них Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осенью на Украину из США должна быть доставлена первая партия танков Abrams — шесть—восемь машин. Всего же США планируют передать Киеву 31 такой танк — или один танковый батальон

Фото: Daniel Karmann / picture alliance / Getty Images Осенью на Украину из США должна быть доставлена первая партия танков Abrams — шесть—восемь машин. Всего же США планируют передать Киеву 31 такой танк — или один танковый батальон

Фото: Daniel Karmann / picture alliance / Getty Images

Попытки мировых игроков найти подход к урегулированию российско-украинского конфликта не мешают союзникам Киева наращивать поставки вооружений ВСУ. После консультаций более 40 стран в Саудовской Аравии, где главным успехом, по мнению Украины и Запада, стало подключение к процессу Китая, партнеры обнародовали сразу несколько новостей, касающихся военной помощи Киеву. Так, глава службы снабжения и закупок армии США Даг Буш сообщил, что Вашингтон официально одобрил отправку Украине первой партии танков Abrams, которые окажутся в этой стране уже в начале осени.

«Теперь их надо доставить в Европу и дальше на Украину вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не только танки, это полный комплект»,— пояснил господин Буш.

По данным американских СМИ, в первую партию войдут шесть—восемь танков. Всего же США планируют передать Киеву 31 такой танк — или один танковый батальон.

Решение о поставках Украине западных танков, включая американские, было принято еще в январе. Тем не менее в отличие от британских и немецких машин танки из США пока так и не добрались до фронта. Впрочем, в Вашингтоне сразу давали понять, что раньше осени Киев вряд ли получит Abrams, поскольку обучение управлению ими требует большего времени, как и налаживание логистики и системы их обслуживания. Так или иначе в обозначенные сроки США и Украина, похоже, укладываются — по плану украинские военные на полигонах в Германии должны завершить тренировки на Abrams до конца августа, а уже осенью применить их в бою.

Другая новость из Пентагона была давно ожидаемой. По словам заместителя пресс-секретаря оборонного ведомства США Сабрины Сингх, президент Джо Байден наконец-то разрешил представителям других стран приступить к обучению украинских летчиков управлению американскими истребителями F-16. Киев добился согласия Вашингтона и союзников на передачу ВСУ западной боевой авиации еще в мае, однако потом дело застопорилось. При этом ряд представителей стран ЕС, включая главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, как выяснилось, преждевременно заявляли, что тренировки на F-16 уже начались.

«Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать обучение»,— подчеркнула госпожа Сингх, отказавшись предоставить дополнительную информацию и лишь напомнив, что ведущая роль в подготовке украинских пилотов отведена Дании и Нидерландам.

Еще в июле западные СМИ сообщали, что коалиция из 11 стран была готова приступить к тренировкам, однако без официального согласия США не могла их начать. С чем была связана проволочка, Вашингтон официально не пояснял. Однако его представители, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, подчеркивали, что F-16 не окажут серьезного влияния на боевые действия, поскольку то количество самолетов, которое США и союзники способны передать Украине, не позволит добиться паритета в авиации с Россией. По мнению генерала Милли, дешевле и эффективнее сосредотачиваться на поставках систем противовоздушной обороны, пытаясь получить контроль над небом с земли.

Так или иначе, символический шаг был сделан. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби ранее допускал, что в распоряжение ВСУ F-16, вероятно, попадут до конца года.

Между тем ходит все больше разговоров, что с приближением президентских выборов в США Белому дому тяжелее будет оказывать Украине поддержку, поскольку контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы из политических соображений могут как минимум задерживать выделение дополнительных средств на военную помощь Киеву.

Правда, пока ситуация контролируемая. По словам Сабрины Сингх, из тех денег, что были одобрены раньше, у администрации осталось около $6 млрд, поэтому срочно обращаться к законодателям за новым финансированием не надо. «Деньги у нас не закончились, у нас еще остались средства от переоценки, которую мы провели ранее в этом году»,— пояснила она.

В июне госпожа Сингх на одном из брифингов рассказала, что аудит за 2022 финансовый год показал, что стоимость одобренных поставок Украине оказалась на $2,6 млрд меньше, чем предполагалось, за 2023-й — на $3,6 млрд, что в сумме дало дополнительные $6,2 млрд. Всего, по подсчетам газеты The Washington Post, с 24 февраля 2022 года Киев получил военной, финансовой и гуманитарной помощи от США на $66,2 млрд. Столько от Вашингтона не получала ни одна страна со времен Второй мировой войны.

Принимая во внимание эти объемы и отсутствие на горизонте перспектив урегулирования, Белому дому, вероятно, все-таки придется обращаться к Конгрессу. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, предвосхищая эту неизбежность, после ремарок коллеги из Пентагона поспешил заверить, что внешнеполитическое ведомство «воодушевлено поддержкой со стороны американского народа и двух партий» в деле помощи Украине.

«Эта поддержка появилась с начала войны, и мы ожидаем, что она продолжится. Будем и дальше убеждать, что защита Украины отвечает интересам США»,— сказал господин Миллер, пообещав «работать с Конгрессом».

Демонстрируют неослабевающую поддержку и европейцы. Так, по данным бельгийского издания Business AM, неизвестная страна специально для Украины выкупила у бельгийской компании OIP Systems 50 танков Leopard 1, которые ранее та приобрела у армии Бельгии по цене металлолома — €15 тыс. за штуку. Сначала Брюссель подумывал отправить эту версию немецких танков напрямую Киеву, но, выяснив, что их модернизация и ремонт обойдутся минимум в полмиллиона евро за каждый, от идеи отказались.

Немецкая газета Handelsblatt узнала, что «неизвестной страной» оказалась Германия, а точнее, немецкий концерн Rheinmetall, который переоснастит списанные ранее машины современным вооружением, отремонтирует и затем 30 из них передаст ВСУ.

Примечательно, что сообщения о новых и запланированных ранее поставках появились на фоне публикаций в западных СМИ о сомнениях среди союзников в перспективах украинского контрнаступления. Телеканал CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных западных чиновников рассказал, что медленное продвижение на поле боя заставило партнеров Киева провести переоценку потенциала украинской армии. По словам одного из них, в ближайшие несколько недель должно стать ясно, получится ли у ВСУ добиться прогресса.

Как признался член Палаты представителей Конгресса США демократ Майк Кьюгли, недавно побывавший в Европе и пообщавшийся с американскими инструкторами, обучающими украинских военных, услышанные им брифинги оказались «отрезвляющими». «Нам напоминают о трудностях, с которыми они (ВСУ.— “Ъ”) сталкиваются. Это самый трудный этап войны»,— подчеркнул законодатель. Впрочем, по словам других анонимных собеседников CNN, союзники считают, что у украинской армии еще «есть время, чтобы добиться прогресса».

В Москве, правда, так совсем не считают. Как заявил 9 августа замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, «вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешно отражать атаки украинских вооруженных формирований». По его мнению, «страны Запада, закрывая глаза на многочисленные потери украинских войск, требуют от киевского режима бессмысленное и убийственное “контрнаступление”» и демонстрируют «исключительно потребительское отношение к Украине и ее жителям», пытаясь «с помощью нее любыми средствами нанести России стратегическое поражение».

Алексей Забродин