Сжиженный газ взял технологическую паузу

Экспорт российского СПГ на мировые рынки в июле упал на 11,2% год к году, примерно до 2 млн тонн из-за плановых ремонтных работ на ключевых заводах по сжижению газа — «Ямал СПГ» и «Сахалин-2». В прошлом году ремонтные работы были сокращены, так как экспортеры хотели воспользоваться экстремально высокими ценами. Снижение экспорта в июле привело к тому, что общий объем поставок за январь—июль начал отставать от прошлого года, сократившись на 3,5%, до 18,46 млн тонн. По мнению аналитиков, в августе также стоит ожидать снижения экспорта из-за продолжения технических работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

РФ в июле снизила экспорт СПГ на 11,2% год к году, до 2 млн тонн. Из этого объема 0,93 млн тонн СПГ было отгружено в Азию, 0,88 млн тонн — в Европу, еще 0,29 млн тонн следуют без указания пункта отгрузки или пока не поступили в порты получателя, следует из данных Kpler. За январь—июль экспорт СПГ из РФ относительно прошлого года снизился на 3,5%, до 18,46 млн тонн, из которых 9,48 млн тонн были экспортированы в Европу, еще 0,5 млн тонн ушли в Турцию.

Большую часть экспорта из РФ обеспечивают завод «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, а также «Сахалин-2» «Газпрома», полностью ориентированный на рынок Азии. Небольшие по объему поставки идут со среднетоннажного проекта «Газпрома» «Портовая СПГ», который в прошлом месяце загружался сверх номинальной мощности, и «Криогаз-Высоцк» (СП НОВАТЭКа и «Газпромбанка»). Как ожидается, в первом квартале 2024 года начнутся отгрузки с проекта «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа, первая линия которого сейчас следует морем для установки на Гыданском полуострове.

Сокращение экспорта связано с плановым технологическим обслуживанием линий сжижения. В июне на ремонт останавливалась одна из линий завода «Ямал СПГ», в августе на профилактику ушла еще одна линия. С июля также начался плановый ремонт на «Сахалине-2». В прошлом году, когда цены на газ в Европе били исторические рекорды, российские СПГ-заводы минимизировали время технических остановок.

В 2022 году РФ сократила трубопроводные поставки в Европу до минимальных уровней, однако при этом отгрузки СПГ на континент выросли более чем на 30%. За счет усиленной закупки всех свободных объемов СПГ с мирового рынка Европа компенсирует потерю российских трубопроводных поставок. Еврокомиссия при этом призывала страны ЕС сократить закупки российского СПГ и не продлевать долгосрочные контракты на российские объемы, однако конкретных ограничительных санкций на СПГ из России пока не последовало.

Независимый эксперт Александр Собко полагает, что из-за технологических остановов на СПГ-заводах можно ожидать снижения объемов экспорта и в августе. «Но нужно понимать, что в 2022 году в летние месяцы еще не работал завод "Портовая СПГ" "Газпрома" на 1,5 млн тонн в год, сейчас же он компенсирует часть падения экспорта из-за плановых ремонтов при сравнении год к году»,— отмечает аналитик.

Иван Тимонин из компании «Имплемента» отмечает, что отгрузки с «Сахалина-2» возобновятся 10 августа, в период с 1 по 21 августа не будет работать также третья очередь «Ямала СПГ». Таким образом, из 2,5 млн тонн производственных мощностей в России в месячном выражении фактически будут доступны лишь 1,9 млн тонн, заключает он.

Рентабельность продаж СПГ остается высокой на всех ключевых рынках, добавляет аналитик. Так, себестоимость поставок с «Ямал СПГ» при экспорте в Европу, по его оценкам, находится на уровне $5,5 за MMBtu, в Азию — $6,8 за MMBtu, с «Сахалина-2» в Азию — порядка $5 за MMBtu, в то время как цены СПГ в рамках контрактов с нефтяной привязкой составляют $12,6 и $13,1 за MMBtu в Европе и Азии соответственно.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов