Задержанного за взятку мэра Димитровграда исключили из «Единой России»

Мэра Димитровграда Андрея Большакова исключили из «Единой России» за дискредитацию партии. Накануне, 8 августа, мэра Большакова задержали в ходе спецоперации ГСУ СКР. По предварительной информации, ему предъявляют обвинение в получении взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм канал Андрея Большакова Фото: Телеграм канал Андрея Большакова

«Да, сейчас необходимо дождаться официальной информации от правоохранительных органов. Но тем не менее — за дискредитацию "Единой России" мы прекращаем членство Большакова. Для тех, кто нарушает закон, пренебрегает своими обязанностями и пользуется служебным положением — это справедливая мера партийного взыскания»,— говорится в комментарии секретаря регионального отделения партии Владимира Камеко.

Владимир Камеко отметил, что для «Единой России» Димитровград в последние несколько лет остается «зоной повышенного внимания». По его словам, партия неоднократно фиксировала проблемы с управленческими решениями в городе.

Вчера, 8 августа, утром в Ульяновской области сотрудники СКР задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова. В его машине была обнаружена крупная сумма денег. В ходе той же операции был задержан Игорь Эдель, занимающий пост советника губернатора. По данным источников «Ъ», всего в ходе операции правоохранителей было задержано около десяти человек. Губернатор региона Алексей Русских в тот же день сообщил, что уволит Андрея Большакова, не дожидаясь окончания следствия и суда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэру не дали отсидеться в машине».

Милена Костерева