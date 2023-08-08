Во избежание соглашений

Россия в одностороннем порядке частично приостанавливает действие почти половины соглашений об избежании двойного налогообложения — с 38 «недружественными» РФ странами. Как следует из опубликованного нового указа президента, большая часть положений замораживается до прекращения действия договоров или до устранения «нарушения интересов» России. Речь, в частности, идет о заморозке применения пониженных или нулевых ставок на дивиденды, роялти и проценты. Приостановка не коснется важных для физлиц норм о возможности зачета подоходного налога в случае его уплаты в другом государстве. Юристы отмечают, что указ повышает налоговую нагрузку на бизнес — впрочем, в полной мере его последствия зависят от ответных действий недружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты опасаются, что приостановка норм налоговых соглашений подтолкнет инвесторов с обеих сторон к мысли о необходимости уносить ноги из международных проектов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Эксперты опасаются, что приостановка норм налоговых соглашений подтолкнет инвесторов с обеих сторон к мысли о необходимости уносить ноги из международных проектов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 недружественными странами. Это, в частности, США, Великобритания, страны ЕС (в том числе Кипр и Мальта), Австралия, Сингапур, Канада. Документ вступил в силу в тот же день, 8 августа. Правительству поручено внести в Госдуму проект закона о приостановке СИДН.

Поясним, что такие соглашения подразумевают, что компании и физлица, которые являются налоговыми резидентами одной страны, но получают доход в другой, могут уплачивать налоги или в одном из государств, или в обоих, но по сниженным ставкам. Всего у РФ заключены такие договоры с примерно 80 странами. С инициативой приостановки ранее выступили Минфин и МИД (см. “Ъ” от 15 марта) — в качестве ответа на санкции и решение Евросоюза включить Россию в черный список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам.

Из указа следует, что приостанавливается большая часть положений соглашений — от определения постоянного представительства до порядка налогообложения прибыли от коммерческой деятельности, имущества, капитала, доходов от международных перевозок.

Замораживаются и пониженные или нулевые ставки налогов у источника — например, в отношении доходов от дивидендов (будет применяться российская ставка в 15% вместо 5% или 10%), роялти и процентов (20% вместо 0%). Остаются нетронутыми положения, касающиеся устранения двойного налогообложения,— так, сохраняется возможность зачета физлицами подоходного налога, уплаченного в другой стране.

Приостановка предусматривается до «устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц» или же до прекращения действия в отношении России этих СИДН. Сами соглашения не содержат возможности их приостановления, однако прецеденты такого подхода уже были — в 2022 году были приостановлены соглашения с Латвией и Украиной по их инициативе, денонсировано соглашение с Нидерландами, в середине июля Россию о денонсации уведомила Дания.

Указ содержит поручение правительству «обеспечить принятие мер, направленных на снижение влияния на экономику РФ» последствий приостановки СИДН. В Белом доме 8 августа воздержались от комментариев, переадресовав вопросы в Минфин. В Минфине указ также не смогли прокомментировать.

Как отмечает партнер департамента налогов и права компании ДРТ Наталья Кузнецова, ощутимее всего приостановка положений СИДН будет со странами, которые традиционно использовались при структурировании бизнеса: это Кипр, Швейцария, Люксембург. Также, добавляет партнер налоговой практики «МЭФ Legal» Александр Ерасов, чувствительно это и для соглашений со странами, с которыми был высокий уровень сотрудничества,— например, Германией, Францией, США, Японией.

Юристы сходятся в том, что решение приведет к увеличению налоговой нагрузки как для иностранного бизнеса, так и для российского.

Для многих компаний, считает Александр Ерасов, оно может обострить вопрос продолжения деятельности в России или за рубежом. По словам партнера компании Kept Александра Токарева, ключевым последствием станет то, что иностранные компании из 38 стран не смогут претендовать на льготы при получении пассивных доходов из РФ (дивидендов, процентов, роялти). С учетом действующих валютных ограничений, напоминает Наталья Кузнецова, на практике это не коснется многих — выплаты и так заморожены, но те компании, которым все-таки удалось получить разрешения, столкнутся еще и с этим.

В части российского бизнеса, работающего за рубежом, юристы оценивают последствия по-разному. Александр Токарев полагает, что степень «болезненности» указа будет зависеть от ответных шагов иностранных партнеров. «Приостановка или денонсирование со стороны иностранных партнеров будет означать, что уже российский бизнес не сможет воспользоваться льготами и освобождением за рубежом при получении доходов от резидентов этих стран»,— говорит эксперт. По мнению же руководителя налоговой практики NSV Consulting Анастасии Васильевой, необходимость уплаты повышенных ставок коснется выплат из недружественных юрисдикций уже сейчас.

Так или иначе, добавляет налоговый партнер компании «Технологии доверия» Галина Науменко, по большинству коммерческих договоров налоговое бремя по налогу у источника перекладывается на российского контрагента, поэтому фактически понесет его именно он, а не иностранная организация. Например, для всего бизнеса станет дороже покупать нероссийский софт, для фармкомпаний может подорожать закупка лекарств в связи с повышением налога с роялти. «Надеюсь, что отдельные ситуации Минфин пропишет правками в законодательство РФ, чтобы смягчить или отсрочить нагрузку»,— говорит эксперт.

Евгения Крючкова