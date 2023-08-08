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Коммерсантъ FM
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Базовые станции соберут по сусекам

Государство выделяет субсидии на отечественное оборудование

Yadro получила от правительства субсидию на разработку отечественных базовых станций в размере 3,5 млрд руб. Весь проект компания оценивает в более чем 25 млрд руб. и ранее рассчитывала, что власти компенсируют 50%. Но в Минцифры намерены субсидировать и других производителей, среди которых «Сколтех», «Булат» и «Ростех», если они привлекут сопоставимое внебюджетное финансирование. Участники рынка отмечают риски подобных проектов даже с учетом господдержки: пока операторы смогут закупать зарубежные базовые станции, масштабного внедрения отечественного оборудования в коммерческую эксплуатацию ждать не стоит.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство направило 3,5 млрд руб. на разработку подсистемы базовых станций мобильной связи стандартов 2G/4G/5G, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы, следует из распоряжения, подписанного премьером Михаилом Мишустиным. Субсидии из резервного фонда получит ООО «КНС Групп» (производитель вычислительной техники и электроники, бренд Yadro).

В документе уточняется, что Минцифры должно представить в правительство доклад об использовании средств до конца марта 2024 года. В министерстве “Ъ” пояснили, что средства выделяются в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»: «Планируется выделение субсидий и другим разработчикам при наличии внебюджетного финансирования в совокупном объеме не менее, чем объем предоставленных средств федерального бюджета».

В Yadro отметили, что в декабре 2022 года были заключены форвардные контракты с операторами связи на поставку оборудования: «Сейчас мы ведем разработку, в 2025 году планируем первые поставки». В мае на конференции ЦИПР гендиректор Yadro Алексей Шелобков оценил стоимость разработки отечественных базовых станций в рамках форвардных контрактов в более чем 25 млрд руб. По его словам, 50% стоимости составят субсидии. Прошлой осенью в Yadro оценивали весь проект в 19 млрд руб., из которых она сама вложит 12,5 млрд руб., а 7 млрд руб. получит из бюджета (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года).

В числе других разработчиков телеком-оборудования, перечисленных в «дорожной карте», также находятся «Сколтех» (разрабатывает базовые станции 4G и 5G на базе OpenRAN), НТЦ «Протей» (совместно с Tele2 разработает «ядро сети»), «Ростех» — создает базовую станцию 4G, ООО «Новые телеком-решения» и «Булат» (принадлежит «Ростелекому» и «Ростеху») — оборудование и софт для стандарта 2G и 4G для малых населенных пунктов. Директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур оценивала стоимость проектов в 30 млрд руб. В компании отказались от комментариев.

Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов говорит, что там также рассчитывают на субсидии, «хотя объем запроса в разы меньше». «Ожидаем, что вопрос будет решен в течение месяца или полутора»,— уточнил он. Как пояснил господин Сиволобов, выделенная сумма субсидий предназначена для финансирования части работ, запланированных на 2023 год, и может быть скорректирована. Он добавил, что «Сколтех» уже проводил испытания оборудования с операторами.

О тестировании базовых станций Yadro сообщал «МегаФон». «Вымпелком» планировал тестирование российского оборудование осенью, производитель не раскрывался. По данным «Ведомостей», у оператора подписан контракт с Yadro. Стоимость контракта ООО «НТЦ Протей» c Tele2 на создание ПО для ядра мобильной сети составляет 2 млрд руб., говорил вице-президент компании Владимир Фрейнкман. МТС, по словам источника “Ъ”, не подписывала контракт с Yadro и планирует разработку собственного оборудования. В МТС, «Вымпелкоме» и Tele2 отказались от комментариев.

Собеседник “Ъ” среди разработчиков техники говорит, что подорожание проекта Yadro и других производителей могло стать следствием санкций (США включили в SDN-лист ООО «КНС Групп» и владеющий им «ИКС Холдинг», а также «Сколтех» в феврале): «Усложняется трансфер технологий, растут риски для операторов». Вероятно, добавляет другой источник “Ъ”, производители рассчитывают, что к 2025 году ситуация может измениться, либо «под санкции попадут все операторы связи».

Собеседник в одном из крупнейших операторов при этом предупреждает, что «переход на отечественное оборудование — далеко не первостепенная задача для компаний». «Базовых станций, которые могут полноценно заместить иностранные, нет, и к 2025 году появятся лишь тестовые образцы, которые вряд ли можно будет использовать на коммерческой сети»,— поясняет он.

Также, отмечает источник “Ъ”, у операторов сохраняется ряд обязательств перед государством, например, по покрытию отдаленных населенных пунктов, поэтому они продолжают закупать зарубежные решения через удлиненные цепочки поставок даже с риском отключения — ни один дистрибутор сейчас не гарантирует наличие лицензий: «Для отечественных вендоров в такой ситуации инвестировать серьезные средства в разработку даже при наличии государственных субсидий рискованно».

Юлия Тишина, Тимофей Корнев

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