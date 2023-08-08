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Коммерсантъ FM
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Путин передал контроль за табаком Росалкогольрегулированию

Росалкогольрегулированию переданы полномочия по контролю за оборотом табака. В связи с этим структура будет именоваться Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынком. Указ об этом подписал 8 августа президент России Владимир Путин.

Глава государства отвел полгода правительству на то, чтобы решить вопросы, возникающие в связи с изменением полномочий службы. Эти вопросы касаются численности штата, функций органов исполнительной власти, изменений законодательных актов.

В июне Владимир Путин подписал закон, который устанавливает госрегулирование производства и оборота табачных изделий в стране по аналогии с алкогольным. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Для производства никотинсодержащей продукции необходимо будет получить лицензию на установку оборудования для производства с обязательной госрегистрацией, а также вести учет продукции, основанный на системе маркировки «Честный знак». Консервация не используемого для приготовления табачной продукции оборудования станет обязательной. Импорт и экспорт продукции с содержанием никотина будет возможен лишь при наличии лицензии.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Нелегальный табак до дела доведет».

Олеся Павленко

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