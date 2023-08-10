Для домашних питомцев нашелся инвестор

После ухода из бизнеса основателя «Инвитро» Александра Островского в структурах компании продолжаются изменения. Сеть ветеринарных клиник Vet Union, развиваемая медицинским холдингом, перешла к Дмитрию Кокину — основному собственнику «А-Телематика», поставщика оборудования для РЖД. Качественных ветклиник не так много, поэтому этот сегмент привлекает инвесторов, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Информацию о том, что Дмитрий Кокин стал единственным владельцем ООО «Вет Юнион» — операционной компании сети ветклиник Vet Union, входящей в «Инвитро», “Ъ” обнаружил в ЕГРЮЛ. Ему также перешли 74,9% в «Проактив Информ», управлявшей медицинским интернет-телеканалом Med2Med и другими медиапроектами «Инвитро» (регистрация этих СМИ прекращена Роскомнадзором по решению учредителей), и 76% в «Раритас Тера», которая, судя по всему, является техническим юрлицом холдинга. Оставшиеся доли в этих структурах перешли Роману Мирончику. Связаться с Романом Мирончиком и Дмитрием Кокиным не удалось.

Господин Мирончик стал основным владельцем головной структуры «Инвитро», развивающей также одноименную сеть медицинских лабораторий, менее месяца назад (см. “Ъ” от 20 июля). Основатель компании Александр Островский покинул ее. В августе головной структурой компании стала основанная Романом Мирончиком «Холдинговая компания "Инвитро"» (сейчас данные об учредителях скрыты).

Господин Кокин через ООО «Симпл» владеет 51% в «А-Телематика», разработчике и поставщике оборудования для РЖД. Также он — партнер Дмитрия Афанасенко, бывшего члена совета директоров «Мостотреста» Аркадия Ротенберга. Господин Афанасенко владеет 49% холдинга «Телематика», куда, в свою очередь, входит «А-Телематика». В 2015–2017 годах 45% холдинга принадлежали Игорю Ротенбергу, сыну миллиардера Аркадия Ротенберга.

Источники “Ъ” ранее говорили, что новые владельцы «Инвитро» могут быть связаны с семьей Ротенбергов. Однако представитель Аркадия Ротенберга заявил “Ъ”, что семья бизнесмена не имеет отношения к сделке с компанией.

Сеть Vet Union объединяет три ветклиники и лабораторный комплекс для животных. В 2022 году выручка компании, по данным СПАРК, составила 494,4 млн руб., убыток — 22 млн руб. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает текущую стоимость сети в 200–250 млн руб.

Качественных ветклиник не так много и они представляют интерес для инвесторов, говорит президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей и основатель ветклиники «Центр» Сергей Середа. По его словам, наличие собственной лаборатории увеличивает ценность актива, так как позволяет снизить стоимость анализов и повысить удобство для клиентов.

Спрос на такие услуги также растет. По оценкам BusinesStat, за 2018–2022 годы число платных ветеринарных услуг для домашних животных в России выросло на 9,4% и составило 37,4 млн. Росту рынка ветеринарии способствовало общее увеличение в стране численности домашних питомцев, отмечают аналитики. В первом квартале 2023 года, по данным Росстата, было оказано таких услуг на 3,3 млрд руб., что почти на 2% выше год к году.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев предполагает, что Дмитрий Кокин мог частично профинансировать сделку по покупке основного бизнеса «Инвитро» и выданный им заем конвертировался в долю в других структурах холдинга. По его мнению, Роман Мирончик может быть не единственным конечным бенефициаром «Инвитро», приобретя этот актив в составе консорциума инвесторов. В финансировании сделки мог также участвовать Газпромбанк, у которого, по данным СПАРК, сейчас в залоге 100% в том числе головной структуры «Инвитро». В банке на запрос “Ъ” не ответили.

Полина Гриценко