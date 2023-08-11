Magna сдала последнюю карту

Производитель комплектующих для автопрома Magna International в начале августа продала российские активы за $15 млн. В РФ ее заводы работали в основном с иностранными автоконцернами, которые приостановили работу или вовсе ушли из страны — это привело к простою и на площадках Magna. Покупателем как минимум части активов выступила неизвестная на рынке компания «Е-мобиль», которая может быть связана с бывшим главой УВЗ Олегом Сиенко. Прежний топ-менеджмент пока остается на заводах, что, по мнению источников “Ъ”, поможет возобновить выпуск даже без передачи технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Magna International 1 августа завершила выход из инвестиций в РФ за $15 млн, сообщается в отчете компании за второй квартал. Сделка привела к убытку примерно в $15 млн. Ранее Magna списала $376 млн во втором квартале 2022 года на фоне приостановки работы заводов в РФ.

Активы Magna в РФ включали производственные площадки в крупнейших автокластерах — Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге и Набережных Челнах. Компания поставляла пластиковые, металлические детали и сиденья крупнейшим производителям автомобилей в РФ, но после начала кризиса все они простаивали. В частности, это были сиденья для линеек Volkswagen, Skoda, Ford Transit, пластиковые детали для тех же производителей, а также Nissan, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Toyota, Mercedes и «ГАЗа».

Одна из дочерних компаний Magna — «Питерформ» — 88% выручки получала от продажи компонентов заводу ХММР (до кризиса выпускал Kia и Hyundai в Петербурге), что привело к приостановке производства вслед за заводом. Аналогичная ситуация у «Магна Ситинг Рус» (Набережные Челны), 99% выручки которой приходилось на одного покупателя — вероятно, Ford. «Магна Аутомотив Рус» (Нижний Новгород с филиалами в Калуге и Петербурге) отразила лишь снижение объема заказов. В 2022 году в Magna сообщали, что видят возможности возобновить выпуск в РФ не раньше 2024 года.

Согласно СПАРК, как минимум четыре из пяти дочерних компаний Magna в России («Магна Ситинг Рус», «Питерформ», «Магна Санкт-Петербург» и «Магна Ситинг Нижний Новгород»), занимающиеся сиденьями, перешли компании «Е-мобиль». В ней 99,99% принадлежит Ольге Савельевой, еще 0,01% у Олега Теницкого (с апреля 2023 года). В качестве профиля «Е-мобиля» (ранее «Делонж») заявлены железнодорожные перевозки. До 2017 года компания принадлежала Игорю Тимошину — экс-советнику главы Уралвагонзавода (УВЗ) и бывшему владельцу ООО «Лесанс». По мнению ряда собеседников “Ъ” в отрасли, сделка могла быть проведена в интересах крупного покупателя, который в условиях санкций решил себя не афишировать. Другой источник “Ъ” говорит, что речь идет об экс-главе УВЗ Олеге Сиенко.

У «Магна Аутомотив Рус», которая специализировалась на пластиковых деталях, включая бамперы, инструментальные панели, спойлеры и другое, в акционерах пока значится Magna. “Ъ” направил вопросы в Magna о покупателе активов и передаче технологий, но не получил ответа.

Собеседник “Ъ” на рынке автокомпонентов говорит, что при сохранении команды, которая знает производственные процессы, выпуск возобновить реально: «Если команды нет, то даже при наличии заказчиков вы не сможете ничего сделать». Он добавляет, что, например, возобновление выпуска сидений — это вопрос поиска поставщиков, которые могут быть и в Китае. «Самое сложное — то, что это напрямую влияет на безопасность, даже салазки для сидений сложны и дороги,— если что-то пойдет не так, будет катастрофа. Тем более в случае подогрева, который нужно встраивать и испытывать отдельно»,— поясняет собеседник “Ъ”.

Автомобильный аналитик Владимир Беспалов отмечает, что в ближайшие два-три года станет понятно, какие модели из Китая будут производиться в РФ, в том числе в рамках уже существующих проектов. И в таком случае производители комплектующих смогут переориентировать свою продукцию на них, считает он. Покупка производств автокомпонентов, которые были востребованы рынком и будут потенциально востребованы, привлекательна для инвесторов, поскольку сейчас те продаются с дисконтом, продолжает он. Даже если их не удастся загрузить той же или аналогичной продукцией, то в условиях дисконта это выгодная сделка по приобретению готовой площадки с готовой инфраструктурой, которую можно так или иначе использовать.

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов, Полина Смертина