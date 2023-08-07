Авторы нового учебника по истории полностью переписали разделы с 1970-х по нулевые

В Москве прошла пресс-конференция, на которой был представлены новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В них полностью переработали разделы с 1970-х по нулевые годы, есть раздел о спецоперации, упоминается закон об иностранных агентах. Они будут продаваться на 20% дешевле действующего — по цене 849 руб. Обучение по ним начнется с 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимир Мединский показывает новые учебники во время пресс-конференции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Сергей Кравцов во время пресс-конференции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Новый учебник по истории Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Владимир Мединский показывает новые учебники во время пресс-конференции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Сергей Кравцов во время пресс-конференции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Новый учебник по истории Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

Работа над учебником велась под руководством помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. «Полностью переработаны, переписаны разделы "70-е", "80-е", "90-е" и "нулевые" годы. Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

В учебниках содержатся QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы. Господин Мединский посетовал, что пришлось «в последнюю секунду несколько фильмов снять из рекомендованных». «"Поднятая целина", "Тихий Дон", "Бриллиантовая рука" или "Москва слезам не верит", потому что на них стоит гриф "18+"»,— сказал он и добавил, что в Минкультуры направлена просьба «эту смехотворную закостенелость убрать». «Не от этого надо ограждать наших школьников, точно не от этих фильмов»,— добавил он.

Издание состоит из четырех книг: «История России» (10-й класс), «Всемирная история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всемирная история» (11-й класс). Как отмечалось на пресс-конференции, таким образом, впервые синхронизированы два курса — история России и всеобщая история.

Соавтором учебников по истории России стал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а по всеобщей истории — научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Господин Чубарьян рассказал на пресс-конференции, что в новых учебниках показан вклад России в мировую историю.

Обновили историю Второй мировой войны, показав роль Великой Отечественной войны в ее общем исходе, не дублируя соответствующие темы из учебника по отечественной истории, пояснил он. «Мы акцентируем внимание на мировом контексте современных событий, показываем, какие мировые явления привели к современным событиям»,— сказал академик.

Министр просвещения Сергей Кравцов, представивший учебники на пресс-конференции, сказал, что ведомство договорилось с авторами о завершении в 2024 году работы над учебниками истории для пятых-девятых классов. Господин Мединский сказал, что новые учебники для пятых-девятых классов должны быть готовы к 1 сентября 2024 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Учебник вместо ''Правды''».

Мария Федотова