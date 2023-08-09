Кто возглавляет военный переворот в Нигере

9 августа группа мятежников, двумя неделями ранее отстранившая от власти президента Нигера Мохамеда Базума, обвинила Францию в атаке на национальную гвардию и повысила уровень тревоги на территории страны. Кто возглавляет военный переворот — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

В телеобращении мятежников лидером военного переворота называют генерала Абдурахмана Тчиани (также известен как Омар Чиани). Родился около 1960 года в районе Тиллабери. С 1984 года служит в армии Нигера, окончил Национальную школу офицеров в Тиесе (Сенегал). В 1989 году награжден за то, что первым из офицеров добрался до места крушения авиалайнера McDonnell Douglas DC-10 над пустыней Тенере. Позже входил в миротворческие миссии ООН в Кот-д`Ивуаре, Судане и Демократической Республике Конго, возглавлял кампании против незаконного оборота наркотиков в регионах Зиндер, Агадес и Диффа (все — Нигер). С 2011 года командовал президентской гвардией.

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Фото: ORTN / AP Абдурахман Тчиани

Фото: ORTN / AP

В 2015 году был обвинен в причастности к заговору против тогдашнего президента Нигера Махамаду Иссуфу, но на суде был оправдан. В 2021-м возглавил отряд по предотвращению госпереворота после отставки Махамаду Иссуфу, в результате чего сохранил пост командующего президентской гвардией при новом нигерском лидере Мохамеде Базуме. 28 июля 2023 года возглавил Национальный совет по защите страны.

Вице-президентом правящей военной хунты назначен дивизионный генерал Салифу Моди. Родился 12 октября 1962 года в Зиндере (Нигер). С 2010 по 2011 год входил в Верховный совет по восстановлению демократии в Нигере. Позже работал военным атташе в Германии. С 2020 по 2023 год возглавлял штаб вооруженных сил Нигера. Назначение получил после атаки экстремистов на пост в деревне Шинегодар (Нигер), в ходе которой погибли 89 военных. В июне 2023 года назначен нигерским послом в ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салифу Моди

Фото: Правительство Мали Салифу Моди

Фото: Правительство Мали

Переворот поддержал начальник генштаба вооруженных сил Нигера генерал-лейтенант Абду Сидику Исса. По словам военного, он пошел на этот шаг, чтобы «избежать смертельной конфронтации». Начальником генштаба его назначало прежнее руководство Нигера 31 марта 2023 года.

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Фото: Nicolas Pinault / VOA / Wikimedia Абду Сидику Исса

Фото: Nicolas Pinault / VOA / Wikimedia

5 августа стало известно, что мятежники сменили начальника генштаба вооруженных сил Нигера. Им назначен бригадный генерал Мусса Салау Барму. Он проходил обучение в Национальном университете обороны в Вашингтоне (США), ранее возглавлял спецназ Нигера и руководил операциями против террористов из «Боко-Харам», «Аль-Каиды» и ИГ (все три организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Некоторые СМИ сообщали, что он не только поддержал переворот на словах, но и был причастен к штурму президентского дворца. По информации The Wall Street Journal, считается основным дипломатическим каналом связи между мятежниками и американскими властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мусса Салау Барму

Фото: Amy Younger / U.S. Air Force Мусса Салау Барму

Фото: Amy Younger / U.S. Air Force

Главным спикером хунты выступает полковник ВВС Нигера Амаду Абдраман. 26 июля 2023 года он выпустил видеозаявление о свержении президента Мохамеда Базума, поэтому некоторое время считался лидером госпереворота. Также военный сообщал о приостановке конституции Нигера, закрытии границ, введении в стране комендантского часа и его отмене.

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Фото: ORTN / Tele Sahel / AFP Амаду Абдраман

Фото: ORTN / Tele Sahel / AFP

Министр иностранных дел Хассуми Массауду выступил в противовес военным мятежникам и провозгласил себя исполняющим обязанности законного президента. Ранее он также руководил силовыми ведомствами Нигера. Родился 22 октября 1957 года в Бирни-Нгуаре (Нигер). В 1990 году вместе с соратниками основал Партию за демократию и социализм. В 1993 году в Нигере прошли первые многопартийные выборы, в результате которых Массауду попал в коалиционное правительство в качестве министра связи, культуры, молодежи и спорта. Занимал этот пост до сентября 1994 года. После военного переворота 1996 года был арестован и подвергнут пыткам. В ноябре 1999 года избран в парламент Нигера. В январе—марте 2011 года возглавлял избирательную кампанию Махамаду Иссуфу на выборах президента Нигера. После его победы возглавил кабинет президента (в ранге министра).

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Фото: John Minchillo / Reuters Хассуми Массауду

Фото: John Minchillo / Reuters

С 2013 до 2016 год — министр внутренних дел, общественной безопасности, децентрализации, по делам обычаев и религии. С апреля по октябрь 2016 года возглавлял Министерство национальной обороны, с октября 2016 года — Министерство финансов. В июле 2023 года объявил себя исполняющим обязанности свергнутого президента и призвал демократические силы поддержать его «авантюру».