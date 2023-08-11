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Коммерсантъ FM
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Мятежники в Нигере распорядились привести армию в боевую готовность

Мятежные власти Нигера распорядились привести армию в боевую готовность, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Решение принято после заявлений Экономического сообщества западноафриканских государств о готовности начать интервенцию.

По данным телеканала, решение принял военный совет мятежников. Совет намерен мобилизовать дополнительные силы для противодействия потенциальному вторжению. Главы штабов стран ЭКОВАС проведут встречу 12 августа.

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Свергнутый в ночь на 27 июля президент Мохамед Базум находится под домашним арестом. Мятежники пригрозили убить президента в случае интервенции. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к «немедленному и безусловному освобождению» господина Базума и его восстановлению на посту главы государства.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Нигеру дали время».

Мария Федотова

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