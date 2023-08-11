Идет земля дроном

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики нашло способ разрешить использование сельскохозяйственных беспилотников в условиях запрета на полеты, введенного на большей части страны. К сентябрю в 12 регионах может быть запущен экспериментально-правовой режим (ЭПР), в котором смогут работать 25 эксплуатантов. Сейчас в министерстве рассматривают заявки на запуск ЭПР по доставке грузов и мониторингу еще в 19 регионах. Некоторые собеседники “Ъ” полагают, что ЭПР может стать единственной возможностью использовать дроны в случае продления запретов, поэтому такие режимы следует ускоренно расширять. Другие не считают этот подход панацеей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики предлагает исключить только беспилотники для сельского хозяйства из режимов запрета на полеты, введенных в большинстве регионов. Как уточнил “Ъ” директор департамента развития цифровой экономики министерства Владимир Волошин, для этого предлагается ввести экспериментально-правовой режим (ЭПР) «Консорциума БАС» (создан «Почтой России» и «Сколково капиталом»).

ЭПР будет действовать в 12 регионах — Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой областях, Ставропольском, Алтайском краях и Татарстане. К проекту могут присоединиться и другие регионы, но не те, что находятся в приграничной зоне, добавил господин Волошин. Изначально в ЭПР предполагалось участие Белгородской области.

Запреты на полеты беспилотников появились с октября 2022 года, они действуют в 60 регионах. С 1 марта 2024 года вступит в силу постановление правительства, которое разрешает запуск беспилотников до 30 кг над населенными пунктами, а также упрощает порядок согласований работ для эксплуатантов сельхоздронов.

Если регионы не отменят запреты, полеты будут разрешены только в рамках ЭПР. На сегодня в РФ уже действует три «беспилотных» ЭПР в шести регионах: это Башкирия, Томская область, Камчатский край, Чукотский АО, ЯНАО и ХМАО.

Участники ЭПР смогут выполнять работы, просто подавая план полета в заявительном порядке. В феврале в «Консорциуме БАС» сообщали, что полетами в рамках ЭПР займутся «Агримакс. Аэро», «БВС-агро» и «Индустриальные дроны». На сегодня заявки подали уже около 25 эксплуатантов «в том числе и с отечественными тяжелыми БАС», уточнил близкий к консорциуму источник “Ъ”, не уточняя компаний.

Сейчас в сельском хозяйстве применяется почти исключительно китайская техника — до 1 тыс. беспилотников массой более 30 кг (см. “Ъ” от 31 июля). При этом, как поясняли в Российском зерновом союзе, в этом сезоне дроны из-за запретов массово использовались только в мониторинге для обследования полей. Разрешения на работу агродронов (а также для перевозок грузов и тушения пожаров) в рамках ЭПР действовали только в Башкирии. При этом в некоторых регионах «вылеты в ситуациях крайней необходимости» согласовывались как полеты экспериментальной авиации (ЭА), уточняют источники “Ъ”.

Согласно Воздушному кодексу, к ЭА относится авиация, используемая для проведения опытно-конструкторских, научно-исследовательских работ и испытаний техники. В Минпромторге “Ъ” подчеркнули, что такая авиация не может выполнять авиационно-химические работы в коммерческих целях, но может перевозить грузы и служебных пассажиров, использоваться для пожаротушения, дежурства авиационных сил и средств поиска и спасания. В Минтрансе, Росавиации и НТИ “Ъ” не ответили.

Решением проблемы запретов «теневой уход в ЭА» быть не может, подтверждают собеседники “Ъ”. Попытка согласовать таким образом полеты не только нелегальна, но «сложна и бесперспективна для бизнеса», отмечает гендиректор «Агримакс.Аэро» Максим Чижов. В компании надеются на послабления, которые должны вступить в силу с 1 марта 2024 года, «чтобы при полетах для сельхозопераций не приходилось согласовывать работы с зональным центром ОрВД». Тогда, считает Максим Чижов, «можно будет сразу уничтожать саранчу, а не ждать днями, пока она пожрет не только требующее обработки поле, но и соседние, как сейчас в Астраханской области».

Но, если регионы продлят запреты, эти послабления не заработают, и некоторые участники рынка полагают, что выходом может стать только «повсеместное установление ЭПР везде, где это возможно». Как уточнили “Ъ” в Минэкономики, сейчас в работе еще восемь заявок на ЭПР в 19 регионах, в том числе в Москве (только Зеленоград) и Петербурге. В рамках ЭПР предполагается перевозка грузов, обработка полей, мониторинг лесов и тушение лесных пожаров, а также «технологические испытания».

Часть собеседников “Ъ” сомневается, что ЭПР будут установлены в большинстве регионов. Источник “Ъ” в экспертном сообществе видит два риска ЭПР: недопуск «неугодных» эксплуатантов к работам и не единообразный контроль, что может «бросить тень на всю отрасль при первом же ЧП». ЭПР — это «не решение проблемы регулирования отрасли, а ее костыли», добавляет председатель правления МалАП Сергей Детенышев. Ключевой целью ЭПР, напоминает он, заявлялась отработка новых правовых моделей и единых стандартов для эксплуатации дронов в общем воздушном пространстве, снятие административных барьеров. Пока же, по его мнению, проводимые эксперименты не способствуют созданию единых стандартов.

Айгуль Абдуллина