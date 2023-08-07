Индейка улетает вслед за курицей

Рост затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокая конкуренция за работников способствуют росту цен на мясо птицы. Так, группа «Черкизово» планирует с сентября повысить отпускные цены на продукцию из индейки на 6,5%. В рознице индейка стоит дороже курицы и свинины, а рост спроса на нее замедляется из-за скромной динамики доходов населения, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Крупный производитель мяса «Черкизово» с 4 сентября планирует повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5%. Копия уведомления директора «ТД Черкизово» Олега Закова партнерам от 31 июля есть у “Ъ”. В «Черкизово» отказались от комментариев.

Необходимость повышения цен «Черкизово» объясняет уходом из РФ части производителей запчастей и оборудования для переработки индейки, что привело к ее удорожанию процесса вдвое. Также на 19% выросла стоимость инкубационных яиц, на 10% — транспортных услуг, на 20% — упаковочных материалов. Кроме того, в первом квартале 2023 года на 19% увеличились расходы на персонал из-за растущей конкуренции за работников в различных отраслях экономики. Текущее повышение цен покрывает только часть роста себестоимости, отмечается в письме «Черкизово».

Во «Вкусвилле» подтвердили получение уведомления о повышении цен на индейку от «Черкизово». В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Магните», «Ленте», Metro и «Азбуке вкуса» “Ъ” не ответили. В Минсельхозе признают, что на ценовую динамику индейки влияют производственные издержки, как и фактор сезонности.

«Черкизово» семьи Михайловых занимает второе место в России по производству индейки (бренд «Пава-Пава»), выпустив в 2022 году 80,5 тыс. тонн продукции в убойном весе, по данным Agrifood Strategies и Национальной ассоциации производителей индейки. Также «Черкизово» производит колбасные изделия, куриное мясо, свинину. Первое место по выпуску индейки занимает ГК «Дамате» с 215,5 тыс. тонн за прошлый год. В компании комментарий не предоставили.

В последнее время все активнее растут цены на разные виды мяса. По данным Росстата, лидером удорожания стала курятина, средние розничные цены на которую с декабря 2022 года выросли на 11,42%, до 196,93 руб. за 1 кг (см. “Ъ” от 4 августа). Свинина подорожала на 3,04%, до 308,38 руб. за 1 кг.

Идейка в июне стоила в среднем 446,61 руб. за 1 кг. По данным источников “Ъ” на рынке, отпускные цены на мясо индейки у производителей в среднем находятся на уровне 320–340 руб. за 1 кг филе бедра и грудки.

Рынок индейки полностью зависит от конкурирующих видов мяса, и динамику сегмента можно оценивать только относительно курицы и свинины, цены на которые выросли к августу 2023 года в общей сложности на 30%, поясняет президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, цены на филе бедра и филе грудки индейки увеличились за год в среднем на 10–12%.

Источники “Ъ” в отрасли утверждают, что речь идет о росте цен до 20% за год. В случае «Черкизово», говорят собеседники “Ъ”, дополнительным фактором для повышения цен могли быть «проблемы с сохранностью поголовья индейки на некоторых предприятиях».

По предварительным данным Agrifood Strategies, в первой половине года производство мяса индейки в России в целом выросло на 7–8% год к году, до 219,8–221,8 тыс. тонн. Как отмечает господин Давлеев, спрос на индейку как на альтернативу курице и говядине в России увеличивается. Выпуск говядины и баранины при этом не растет, а на рынке куриного мяса «присутствует небольшой дефицит».

Директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк, впрочем, отмечает, что темпы роста потребления индейки в России начали замедляться и в дальнейшем вряд ли будут превышать 3–5% в год из-за ограниченного повышения доходов населения. В Минсельхозе, напротив, считают, что потребление этого мяса стабильно растет, добавляя, что за последние пять лет Россия поднялась с седьмого на второе место по производству индейки в мире, увеличив выпуск продукции почти вдвое.

Екатерина Ракитина; Константин Куркин, Санкт-Петербург