Мэру не дали отсидеться в машине

В Ульяновской области сотрудники СКР задержали Игоря Эделя, занимающего пост советника губернатора, а также мэра Димитровграда Андрея Большакова, причем последнего — в собственной машине, где обнаружили крупную сумму денег. Источники говорят, что всего в ходе операции правоохранителей было задержано около десяти человек. Губернатор региона Алексей Русских уже сообщил, что уволит Андрея Большакова, не дожидаясь окончания следствия и суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мэр Димитровграда Андрей Большаков Фото: Телеграм канал Андрея Большакова Игорь Эдель Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Следующая фотография 1 / 2 Мэр Димитровграда Андрей Большаков Фото: Телеграм канал Андрея Большакова Игорь Эдель Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

Во вторник утром в Ульяновской области в ходе операции, которую провели сотрудники ГСУ СКР и оперативники, был задержан Игорь Эдель, советник губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Об этом «Ъ» сообщили два источника. Одновременно с Игорем Эделем, который до мая был заместителем губернатора, задержали и его помощника Дмитрия Смирнова. В это же утро в Димитровграде был задержан мэр Димитровграда Андрей Большаков. Он приехал на машине к зданию горадминистрации, когда его окружили правоохранители.

Судя по словам очевидцев и размещенным в соцсетях видеороликам, чиновник не захотел выходить из автомобиля и заблокировал двери. Силовики сделали выстрел в воздух, а затем, разбив стекло автомобиля, открыли его дверь, вытащили мэра из салона и положили на асфальт. По неофициальной информации, в машине была обнаружена крупная сумма денег.

По предварительной информации, Андрею Большакову предъявляют получение взятки в размере 1 млн руб.

Собеседники «Ъ» отмечают, что задержание Андрея Большакова и Игоря Эделя проходило в рамках одной спецоперации, всего, по их словам, в этот день было задержано около десяти человек, имена которых не называются.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после появления информации о задержании заявил в своем Telegram-канале, что уволит Андрея Большакова. «К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия»,— пояснил губернатор.

Получить какие-либо пояснения от силовых ведомств не удалось. В региональном управлении ФСБ от комментариев отказались, в региональном управлении СКР «Ъ» ответили, что этим делом занимаются не они, а в центральном аппарате ведомства на запрос «Ъ» о подробностях и причинах задержаний не ответили, но пояснили, что «пока в интересах следствия не могут раскрывать никакую информацию».

Уроженец Димитровграда, член президиума регполитсовета «Единой России», Андрей Большаков был назначен главой администрации родного города по итогам конкурсного отбора кандидатов в январе 2022 года. До этого работал в администрации города зампредом комитетов ЖКХ и по управлению имуществом.

Член КПРФ Игорь Эдель (в прошлом — кандидат в члены ЦК КПРФ) прибыл в Ульяновск из Подмосковья. В декабре 2007 года избран по списку КПРФ депутатом Госдумы РФ пятого созыва, был вице-губернатором Тамбовской области, затем главой управления автомагистрали Москва—Санкт-Петербург. Заместителем губернатора Ульяновской области он стал вскоре после назначения Алексея Русских врио губернатора в июле 2021 года, а затем был переведен на пост первого вице-губернатора, курировал нацпроекты, масштабные строительные проекты, вопросы градостроительства, исполнял персональные поручения губернатора. В мае текущего года он покинул пост вице-губернатора «в связи с оптимизацией штата», став советником губернатора, продолжая заниматься прежним кругом задач.

В администрации губернатора сотрудники признаются, что «находятся в некоторой растерянности», но комментировать ситуацию отказываются.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Камеко сказал «Ъ», что, как только появится официальная информация от следственных органов, «Большаков будет исключен из партии, таким в партии не место». «Мы неоднократно посылали сигнал во власть, указывая на недостатки в работе администрации Димитровграда»,— добавил господин Камеко.

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный назвал задержание Андрея Большакова «ожидаемым».

Он также сказал, что у него и его однопартийцев «было немало претензий по работе Игоря Эделя, связанных с застройкой областного центра, с закрытостью и нежеланием учитывать мнения ульяновцев».

Спикер гордумы Димитровграда Александр Ерышев (КПРФ) в беседе с «Ъ» также назвал задержание мэра Димитровграда «ожидаемым», отметив, что «многие вопросы, связанные с коррупцией, при нем не решались», «о чем депутаты не раз уже писали губернатору и в прокуратуру».

Сергей Титов, Ульяновск