Цены разогнали торговлю

Объем мировой торговли по итогам 2022 года заметно увеличился — на 11%, однако большая часть этого прироста вызвана повышением цен на энергоресурсы, удобрения и продовольствие, свидетельствуют данные Всемирной торговой организации (ВТО). В физических объемах торговля прибавила меньше — лишь 2,7%. При этом к концу 2022-го динамика оборота оказалась отрицательной. В ЕАЭС в прошлом году, судя по опубликованному правительством РФ докладу об евразийской интеграции, отмечался рост как взаимной торговли — на 14%, так и внешних поставок — на 9%.

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Мировая торговля товарами в прошлом году выросла на 11%, до $24,9 трлн, что существенно превышает ее объем до пандемии (в 2019-м — $18,5 трлн.), свидетельствуют данные ВТО. В физическом объеме поставки увеличились значительно скромнее — на 2,7% против роста на 9,4% в 2021 году. При этом в четвертом квартале прошлого года отмечался спад оборотов на 2,1% к предыдущему кварталу. В первом квартале 2023-го объем торговли также снизился — на 0,3%. Такая разная динамика объясняется резкими всплесками цен на энергию и удобрения, а также на зерно и на прочее продовольствие.

Доля Китая как ведущего мирового экспортера в прошлом году сократилась с 15% до 14,4%, как и доля Германии — с 7,3% до 6,6%. В то же время доля США увеличилась с 7,9% до 8,3%. Китай при этом резко нарастил экспорт автомобилей и запчастей — за год прирост составил 30% (до $121 млрд). КНР по-прежнему занимает по этому показателю лишь пятое место — после ЕС, США, Японии и Мексики, но разрыв с тремя последними странами сокращается. В целом Европа и Азия торгуют преимущественно со странами своих регионов, тогда как Северная и Южная Америка, а также Африка — с другими регионами, отмечается в докладе ВТО.

Основное изменение в структуре мировой торговли — снижение доли промышленных товаров и увеличение поставок сырья и топлива. Доля промтоваров в общем обороте снизилась до 63% против 69% в 2021-м, а экспорта топлива и продукции добывающих отраслей выросла до 21%, или $5,16 трлн (в 2019-м было 17%). Доля продовольствия в торговле осталась на уровне 10%. Среди промтоваров самые популярные категории — это продукция химпрома, офисное и телеком-оборудование, автомобили и запчасти. Мировая торговля промежуточными товарами на этом фоне снижается — в последнем квартале прошлого года наблюдался ее спад на 10%, что могло стать как следствием охлаждения в промышленности, так и результатом фрагментации поставок.

Резкое повышение цен на сырье в прошлом году повлияло и на динамику региональной торговли. Так, в странах СНГ оборот в физических объемах сократился на 9,2%, тогда как в деньгах он вырос на 1,2%. В остальных регионах стоимостной рост оборота также опережал увеличение объемов поставок. Самый большой разрыв был на Ближнем Востоке (31% против 9,6%), в Северной Америке объем торговли вырос на 5,1% при росте в деньгах на 16,6%, в Европе — на 11,8% и 3,8% соответственно.

В странах ЕАЭС в прошлом году также бурный рост торговли, свидетельствуют данные другого доклада — об евразийской интеграции, который был опубликован накануне правительством РФ. Взаимная торговля стран «пятерки» на фоне действия санкций и переориентации торговых потоков увеличилась с $73,1 млрд в 2021-м до $83,3 млрд в 2022 году (до пандемии оборот составлял $61,5 млрд). Всего же, считая с 2015 года, когда ЕАЭС обрел нынешний вид, оборот союза увеличился на 87%. На показатели торговли, впрочем, могло влиять и изменение курсов национальных валют — к первому кварталу этого года доля платежей в них, судя по данным доклада, достигла 89%.

Внешняя же торговля союза с 2015 года выросла на 59%, в том числе в прошлом году — на 9%, с $846,4 млрд до $922,9 млрд. Импорт сократился с рекордных $318,5 млрд в 2021 году до $284,6 млрд в 2022-м, экспорт же вырос с $527,9 млрд до рекордных $638,3 млрд. Для сравнения: российский экспорт, по данным ФТС, за год вырос на 19,9% — до $591,5 млрд, импорт при этом сократился на 12% — до $259 млрд.

Татьяна Едовина