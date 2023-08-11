Генпрокуратура раскулачила арестанта

В Нижнем Новгороде суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства 1,5 млрд руб. незаконного дохода, полученного спецзастройщиком «Инградстрой». Ответчиками по иску выступали осужденный на десять лет экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, его бывшая жена и бизнес-партнеры, а также их компании. По версии Генпрокуратуры, Олег Сорокин, став в 2010 году мэром, продолжал тайно контролировать бизнес и спустя два года повлиял на региональные власти, которые продали подконтрольной ему компании крупнейший земельный массив 453 га. Заключенный Сорокин отрицал какое-либо влияние на бизнес, которым руководила его жена, а прокуратура не привела конкретных доказательств его участия в коммерческой деятельности. Но суд решил, что бывший глава МСУ продолжал контролировать бизнес и ответчики должны солидарно заплатить государству за коррупционные нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход государства 1,5 млрд руб., сложенных из бухгалтерской прибыли ООО СЗ «Инградстрой» за 2017–2022 годы. Этот застройщик возводит в городе крупнейший ЖК «Новая Кузнечиха»: сданы 39 многоквартирных домов, еще десяток высоток в процессе строительства. Иск прокуратуры был предъявлен бывшему главе Нижнего Новгорода и основателю группы «Столица Нижний» Олегу Сорокину, его бывшей жене Эладе Нагорной (супруги в мае развелись), соучредителям предпринимателям Олегу Головко, Павлу и Максиму Акатовым и трем юрлицам: СЗ «Инградстрой», «Старт-Строй», и УК «Столица Нижний».

Как ранее сообщал «Ъ», в 2019 году бывшего главу Нижнего Новгорода осудили на десять лет за участие в похищении человека и получение взятки в виде услуги от своего приятеля. Олег Сорокин вину не признал, но заплатил 460 млн штрафа за эпизод со взяткой. На его приговоре и был основан иск.

Требуя в гражданском деле взыскать еще 1,5 млрд руб. коррупционного дохода, представитель Генпрокуратуры ссылался на приговор четырехлетней давности бывшему главе.

Надзорный орган утверждал, что Олег Сорокин, возглавлявший местное самоуправление и депутатский корпус Нижнего Новгорода в 2010–2015 годах, из бизнеса вышел фиктивно и продолжал тайно заниматься преступной деятельностью. В его интересах номинальными участниками была учреждена компания «Инградстрой», которая в 2012 году на аукционе выиграла под комплексное строительство территорию 452 га, но по суду смогла оформить договоры аренды лишь через два года.

Две фирмы, не участвуя в земельном аукционе, активно обжаловали его итоги в ФАС России и арбитражных судах, но в результате торги были признаны законными. По данным прокуратуры, глава Нижнего Новгорода за счет своих связей повлиял на чиновников минимущества, сформировавших условия аукциона под его компанию, поэтому полученный от коррупционных действий доход «Инградстроя» следует изъять в бюджет.

Олег Сорокин по видеосвязи из московской ИК-7 строгого режима назвал иск голословным и бездоказательным. По его словам, он никогда не был знаком с учредителем «Инградстроя» Дмитрием Долининым, который затем впустил в компанию своего друга, его бывшего партнера Олега Головко. В 2016 году компанию с проектом и землей выкупило ООО «Старт-Строй», в котором 60% было у супруги Олега Сорокина (они развелись в мае нынешнего года), а остальные доли — у Головко и Акатовых.

Олег Сорокин доказывал, что, став главой МСУ, по брачному контракту разделил активы, и весь девелоперский бизнес получила жена, которая им управляла, как опытный бизнесмен.

Элада Нагорная, после ареста мужа уехавшая с детьми за границу, дистанционно рассказала суду свою богатую бизнес-биографию, начиная с оптовой торговли в начале 1990-х годов и сотрудничества с модельером Валентином Юдашкиным и до управления крупнейшей девелоперской группой Нижнего Новгорода, строившей ТЦ и жилые комплексы. «Муж, став главой Нижнего Новгорода, никак не участвовал в моей предпринимательской деятельности. Наоборот, это мы помогали городу, спонсируя театральные коллективы и организуя различные культурные мероприятия»,— подчеркнула она, добавив, что ее и других соучредителей оскорбляет предположение прокурора о том, что они были фиктивными участниками, действовавшими в интересах Олега Сорокина. Ее муж из колонии заявил, что не может понять, как при законно проведенном аукционе и обычной коммерческой деятельности строительных фирм прибыль признали незаконной.

Прокурор на его вопросы отвечал, что «законность или незаконность торгов» — это не предмет рассмотрения дела. Каких-либо документальных доказательств участия Олега Сорокина в основанном им бизнесе с момента избрания главой города он не привел, кроме показаний засекреченного свидетеля из его уголовного дела и бывшего сити-менеджера Олега Кондрашова, который сейчас проживает в США, а в России объявлен в международный розыск по делу о взятке.

Заключенный Сорокин парировал, что показаниям бывшего сити-менеджера верить нельзя, так как он лично его увольнял по утрате доверия, и непонятно, из какого уголовного дела возник протокол допроса скрывшегося Кондрашова: его слова невозможно подтвердить в суде или на очной ставке.

Адвокаты его бывших бизнес-партнеров и юрлиц также заявили, что иск Генпрокуратуры ничем не подтвержден, и надзор не привел каких-либо доказательств номинальности акционеров и директоров, управлявших строительством. Каких-либо антикоррупционных проверок в их отношении не проводилось, и есть только намерение истца получить деньги с успешного бизнеса. В конце рабочего дня Олег Сорокин, которого в камере ИК-7 для связи с судами уже поторапливали конвоиры, сказал, что не будет ждать судебного решения. «Не зная, буду спать спокойнее»,— пошутил он, уходя в отряд.

В восьмом часу вечера судья огласил решение — 1,5 млрд руб. были солидарно взысканы с ответчиков в пользу бюджета РФ. Очевидно, оно будет обжаловано предпринимателями. В ООО СЗ «Инградстрой» заявили, что права и интересы дольщиков компании «не являются предметом взыскания либо каких-либо притязаний»: «Мы работаем в обычном режиме, ведем плановое строительство жилых домов и объектов инфраструктуры».

Роман Кряжев, Нижний Новгород