Против оператора «Колибри» возбуждено дело из-за выселения детей из отеля в Турции

Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО Москвы возбудил уголовное дело по итогам проверки ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В.», из-за действий которых был сорван отдых в Турции 90 российских детей.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, с 19 июня по 5 августа сотрудники «Колибри-Тур МСК» и предприниматель Маркина заключили с родителями 90 детей около 30 договоров на организацию их отдыха в Турции.

«В силу неудовлетворительных условий размещения, низкого качества сервиса принимающей стороны, в ночное время подростки принудительно были выселены из отеля размещения. По причине невозможности дальнейшего размещения на территории другого государства в Россию досрочно вернулись 68 детей», — сообщила пресс-служба ведомства.

Дополнительно следователи проверяют, не было ли совершено хищения денежных средств родителей подростков.

Подробнее — в материале «Ъ» «В "Колибри" врали не по-детски».

Олеся Павленко