Решение о передаче ВСУ танков, ликвидация Московской Хельсинкской группы и уход Владимира Мау с поста ректора РАНХиГС

Инициативы недели

Германия отправит Украине танки Leopard 2 и разрешит другим странам реэкспорт танков ВСУ. США передадут Украине современную модель танков Abrams.

В десятый пакет санкций Евросоюза могут войти меры против производства российских беспилотников.

Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией в ответ на сокращение состава российского посольства в Таллине. Латвия из солидарности понизит уровень дипотношений с РФ.

Япония расширила санкции против России, запретив экспорт вакцин, медоборудования и роботов.

Президент РФ Владимир Путин поручил поднять МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции.

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который позволит лишать депутатов полномочий за прогулы, а также публиковать декларации о доходах в обезличенном виде.

В рамках подготовки к саммиту Россия—Африка, запланированному на июль в Санкт-Петербурге, глава МИД РФ Сергей Лавров нанес визит в ЮАР.

Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддерживать заявку Швеции в НАТО. Глава МИД Финляндии допустил вступление страны в альянс без Швеции.

Аппарат правительства РФ просит Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от «негативного» влияния видеоигр.

Документальный фильм «Навальный» номинирован на «Оскар».

Cеть KFC в Москве приступила к смене вывесок ресторанов на Rostic`s.

Отставки и назначения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС.

Руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов вскоре покинет пост и перейдет в «Ростех» курировать авиационные проекты.

Кабмин Украины уволил четырех замминистра и пять глав областных администраций. В отставку также подали замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко и замглавы генпрокурора Алексей Симоненко.

По букве закона

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу.

Генпрокуратура признала The Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова) нежелательной в РФ организацией.

Генпрокуратура РФ признала «Медузу» (признана Минюстом иностранным агентом) нежелательной организацией.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания военным за невыполнение приказа.

Цитаты недели

«Это война уже не гибридная, а почти настоящая» (глава МИД РФ Сергей Лавров о конфликте на Украине).

«Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала» (начальник Генштаба и руководитель спецоперации Валерий Герасимов о военном конфликте на Украине).

«Следующие недели, две или три, являются решающими. Для войны и для мира. То, что произойдет в 2023 году, во многом зависит от ближайших недель» (глава Евросовета Шарль Мишель о конфликте России и Украины).

«Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко,— это вопросы безопасности» (президент РФ Владимир Путин поддержал привлечение российских студентов к восстановлению Донбасса).

«НАТО не является и не будет воюющей стороной» (генсек НАТО Йенс Столтенберг о конфликте на Украине).

«Я, действительно, не понимаю, кто принимает решения в России» (президент Украины Владимир Зеленский о перспективах переговоров).

«Отбирать собственность и клеймить раньше времени людей — это признак слабости» (акционер «Норникеля» Владимир Потанин об уехавших россиянах).

Цифры недели

ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель. Также предлагается установить лимит цен на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, на уровне $45 за баррель.

Подземные хранилища газа в странах ЕС заполнены на 77,06%.

Правительство РФ освободило значительную часть бизнеса от необходимости полностью возвратить в этом году в бюджет почти 800 млрд руб. страховых взносов, недоплаченных в 2022 году.

44,7 Гб исходных кодов «Яндекса» попали в открытый доступ.

Экспорт необработанного леса из РФ рухнул на 70%.

Uniqlo оставит в России пять магазинов.

Доля женщин в числе безработных в России составляет 49,4%.

В 2022 году загсы Москвы зарегистрировали 100 613 браков, это рекордное количество за последние 105 лет.

В 2022 году во всем мире погибли 67 журналистов. Это самый высокий показатель как минимум с 2018 года.

Сделки недели

Владельцем европейских активов Трубной металлургической компании стала сербская инвестиционная компания Hefestos Capital.