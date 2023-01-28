Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Решение о передаче ВСУ танков, ликвидация Московской Хельсинкской группы и уход Владимира Мау с поста ректора РАНХиГС

Чем запомнилась неделя 23–29 января: цифры, цитаты и факты

Инициативы недели

Германия отправит Украине танки Leopard 2 и разрешит другим странам реэкспорт танков ВСУ. США передадут Украине современную модель танков Abrams.

В десятый пакет санкций Евросоюза могут войти меры против производства российских беспилотников.

Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией в ответ на сокращение состава российского посольства в Таллине. Латвия из солидарности понизит уровень дипотношений с РФ.

Япония расширила санкции против России, запретив экспорт вакцин, медоборудования и роботов.

Президент РФ Владимир Путин поручил поднять МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции.

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который позволит лишать депутатов полномочий за прогулы, а также публиковать декларации о доходах в обезличенном виде.

В рамках подготовки к саммиту Россия—Африка, запланированному на июль в Санкт-Петербурге, глава МИД РФ Сергей Лавров нанес визит в ЮАР.

Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддерживать заявку Швеции в НАТО. Глава МИД Финляндии допустил вступление страны в альянс без Швеции.

Аппарат правительства РФ просит Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от «негативного» влияния видеоигр.

Документальный фильм «Навальный» номинирован на «Оскар».

Cеть KFC в Москве приступила к смене вывесок ресторанов на Rostic`s.

Отставки и назначения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС.

Руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов вскоре покинет пост и перейдет в «Ростех» курировать авиационные проекты.

Кабмин Украины уволил четырех замминистра и пять глав областных администраций. В отставку также подали замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко и замглавы генпрокурора Алексей Симоненко.

По букве закона

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу.

Генпрокуратура признала The Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова) нежелательной в РФ организацией.

Генпрокуратура РФ признала «Медузу» (признана Минюстом иностранным агентом) нежелательной организацией.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания военным за невыполнение приказа.

Цитаты недели

«Это война уже не гибридная, а почти настоящая» (глава МИД РФ Сергей Лавров о конфликте на Украине).

«Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала» (начальник Генштаба и руководитель спецоперации Валерий Герасимов о военном конфликте на Украине).

«Следующие недели, две или три, являются решающими. Для войны и для мира. То, что произойдет в 2023 году, во многом зависит от ближайших недель» (глава Евросовета Шарль Мишель о конфликте России и Украины).

«Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко,— это вопросы безопасности» (президент РФ Владимир Путин поддержал привлечение российских студентов к восстановлению Донбасса).

«НАТО не является и не будет воюющей стороной» (генсек НАТО Йенс Столтенберг о конфликте на Украине).

«Я, действительно, не понимаю, кто принимает решения в России» (президент Украины Владимир Зеленский о перспективах переговоров).

«Отбирать собственность и клеймить раньше времени людей — это признак слабости» (акционер «Норникеля» Владимир Потанин об уехавших россиянах).

Цифры недели

ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель. Также предлагается установить лимит цен на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, на уровне $45 за баррель.

Подземные хранилища газа в странах ЕС заполнены на 77,06%.

Правительство РФ освободило значительную часть бизнеса от необходимости полностью возвратить в этом году в бюджет почти 800 млрд руб. страховых взносов, недоплаченных в 2022 году.

44,7 Гб исходных кодов «Яндекса» попали в открытый доступ.

Экспорт необработанного леса из РФ рухнул на 70%.

Uniqlo оставит в России пять магазинов.

Доля женщин в числе безработных в России составляет 49,4%.

В 2022 году загсы Москвы зарегистрировали 100 613 браков, это рекордное количество за последние 105 лет.

В 2022 году во всем мире погибли 67 журналистов. Это самый высокий показатель как минимум с 2018 года.

Сделки недели

Владельцем европейских активов Трубной металлургической компании стала сербская инвестиционная компания Hefestos Capital.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...