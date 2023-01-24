Алексей Симоненко уволен с поста замглавы генпрокурора Украины

Офис генпрокурора Украины подтвердил информацию об увольнении Алексея Симоненко с должности замгенпрокурора. Он подал в отставку по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Симоненко

Фото: офіс Генерального прокурора Алексей Симоненко

Фото: офіс Генерального прокурора

«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Господин Симоненко после скандала из-за его отдыха за границей. Он на десять дней уезжал праздновать Новый год с семьей в Марбелью и использовал для этого машину бизнесмена Григория Козловского. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете чиновникам и депутатам отдыхать за границей.

Накануне господин Зеленский сообщил о планах провести кадровые перестановки в структурах разного уровня. Свои посты уже покинули замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, а также заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Reuters связывал кадровые перестановки на фоне коррупционных скандалов с желанием Киева не допустить сомнения на Западе в вопросе поставок нового оружия, в частности немецких тяжелых танков Leopard 2.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер