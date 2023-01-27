Подсознанный выбор

Аппарат правительства просит Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от «негативного» влияния видеоигр. В их числе — создание перечня одобренных игр и реестра запрещенных, а также требование предварительно устанавливать отечественные программы родительского контроля на продающиеся в РФ компьютеры. Большинство идей выдвинула профильная комиссия совета законодателей при Федеральном собрании. Ее участники уверены, что в популярных видеоиграх внедрены «способы влияния на сознание и подсознание», а также «вредоносные программы и запрещенный контент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом директора департамента информационных технологий правительства Евгения Комара с предложением рассмотреть идею по созданию «каталога одобренных онлайн-игр». Перечень может быть создан «по аналогии с магазином приложений RuStore». Письмо 18 января направлено в ряд органов власти, среди которых — Минцифры, Генпрокуратура и Минпросвещения, они должны дать отзывы до 10 февраля. В упомянутых ведомствах не ответили на запрос “Ъ”, в VK (владелец RuStore) отказались от комментариев.

Аппарат правительства также направил адресатам декабрьское решение комиссии совета законодателей по информационной политике при парламенте, в котором сформулирован ряд предложений по защите детей от «негативного влияния компьютерных игр».

В частности, комиссия предложила создать реестр запрещенных игр, обязать разработчиков онлайн-игр ввести вход в них «через российские системы идентификации и аутентификации», а также включить российские системы родительского контроля в перечень программ, обязательных к предустановке на «компьютерное оборудование».

В комиссии считают, что в популярных видеоиграх (их названия не приводятся) используются «скрытые вставки» и «способы распространения информации, воздействующие на сознание и подсознание». Правительство по рекомендации комиссии должно рассмотреть идею проверки кода видеоигр на «вредоносные программы и запрещенный контент»; возложить эту работу предлагается на Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ). Телефон главы ЦКИКТ Ильи Массуха вечером 26 января был недоступен.

Составление черных и белых списков игр — тупиковый путь, уверен глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев. «Об этом можно судить по опыту китайских властей, которые за несколько лет жесткой цензуры своими руками уничтожили собственный рынок»,— полагает он.

По данным South China Morning Post (SCMP), объем китайского игрового рынка в 2022 году снизился на 10,3%, до $40,1 млрд. Одной из причин падения, пишет SCMP со ссылкой на отчет CNG, стал чрезмерно жесткий контроль регуляторов за контентом. Сейчас Китай ослабил меры.

Если инициатива о реестре запрещенных видеоигр примет форму закона, а санкции будут включать уголовное преследование, официальная дистрибуция таких игр остановится, отмечает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов: «Это, скорее всего, не повлияет на саму доступность таких игр: если их нельзя будет приобрести официально, то наверняка получится скачать с торрента».

Государство, пытаясь получить жесткий контроль над видеоиграми, добьется кардинально противоположного результата, предупреждает директор центра цифрового развития Центра стратегических разработок Александр Малахов: «Создание списка правильных и неправильных игр, введение иных ограничений не заставит аудиторию играть в российские патриотические продукты, которых, впрочем, пока еще нет». Он добавляет, что такой подход в долгосрочной перспективе лишь снизит возможность контроля за компьютерными играми и приведет к вымыванию денег из российского игрового рынка, что в конечном счете поставит крест на создании конкурентных игровых продуктов. Прежде чем ограничивать иностранные игры, добавляет господин Малахов, нужно создать «национальный конкурентный рынок и всю экосистему вокруг».

Юрий Литвиненко, Никита Королев