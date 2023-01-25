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Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Московский городской суд принял решение ликвидировать старейшую из действующих в России правозащитных организаций Московскую Хельсинкскую группу (МХГ). Иск о ликвидации МХГ в декабре 2022 года подал Минюст.

«Удовлетворить исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа"»,— огласил решение судья. МХГ намерена обжаловать решение.

Основанием для искового заявления Минюста стала деятельность МХГ вне Москвы. Представители министерства считают, что группа — прежде всего московская региональная организация, а значит, не должна нарушать «пределы территориальной деятельности» и принимать участие в конференциях в других субъектах страны.

«Примеры такой деятельности: наблюдения на резонансных судебных процессах, обращения к региональным органам власти, а также участие в мероприятиях партнеров организации (в том числе онлайн)»,— говорится на сайте МХГ.

Как уточнил корреспондент «Ъ», в ходе судебного заседания Минюст и прокуратура указывали на 11 нарушений «пределов территориальной деятельности», допущенные МХГ, в том числе обращение к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову в 2020 году и онлайн-лекция о работе МВД для правозащитников из Краснодарского края.

20 декабря прошлого года столичное управление Минюста РФ потребовало ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу за нарушение закона «Об НКО». 17 января представители Минюста и юристы МХГ встретились в Мосгорсуде. Как уточнила «Ъ» исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева, правозащитники представили возражения на требования ведомства о закрытии группы и заявили ходатайство о переносе судебного заседания.

Московская Хельсинкская группа была основана 12 мая 1976 года. Цель организации — содействие практическому выполнению всех международно-правовых обязательств России в области прав человека. Группа, в частности, занималась сбором информации о нарушении прав человека, полученной от граждан СССР.

Милена Костерева

Фотогалерея

История Московской Хельсинкской группы

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12 мая 1976 года в московской квартире академика Андрея Сахарова 11 советских граждан (Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий (Натан) Щаранский) объявили о создании Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР&lt;br> На фото: академик Сахаров с женой Еленой Боннэр

12 мая 1976 года в московской квартире академика Андрея Сахарова 11 советских граждан (Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий (Натан) Щаранский) объявили о создании Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР
На фото: академик Сахаров с женой Еленой Боннэр

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Организатором и первым руководителем Московской Хельсинкской группы стал советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР Юрий Орлов (на фото). В учредительном заявлении МХГ говорилось, что организация осуществляет свою деятельность, основываясь на гуманитарных статьях Хельсинкского соглашения. Группа занялась сбором информации о нарушениях прав человека, полученной от граждан СССР

Организатором и первым руководителем Московской Хельсинкской группы стал советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР Юрий Орлов (на фото). В учредительном заявлении МХГ говорилось, что организация осуществляет свою деятельность, основываясь на гуманитарных статьях Хельсинкского соглашения. Группа занялась сбором информации о нарушениях прав человека, полученной от граждан СССР

Фото: Архив Международного Мемориала

В конце 1970-х — начале 1980-х годов к группе присоединились новые члены. Сам академик Сахаров решил не вступать в организацию. Он считал, что для него больше подходит форма индивидуальных выступлений, в которых он остается полностью свободным и в содержании, и в способе выражения&lt;br> На фото слева направо члены МХГ: Зинаида Григоренко, Людмила Алексеева, Вячеслав Бахмин, Людмила Терновская, Александр Подрабинек, Софья Каллистратова

В конце 1970-х — начале 1980-х годов к группе присоединились новые члены. Сам академик Сахаров решил не вступать в организацию. Он считал, что для него больше подходит форма индивидуальных выступлений, в которых он остается полностью свободным и в содержании, и в способе выражения
На фото слева направо члены МХГ: Зинаида Григоренко, Людмила Алексеева, Вячеслав Бахмин, Людмила Терновская, Александр Подрабинек, Софья Каллистратова

Фото: Московская Хельсинкская Группа

5 января 1977 года при Московской Хельсинкской группе по инициативе ее члена Петра Григоренко (на фото) была создана рабочая комиссия «по расследованию использования психиатрии в политических целях». Документы, составленные МХГ, направлялись в канцелярию президиума Верховного Совета СССР, в московские посольства стран-участниц Хельсинкских соглашений, а также передавались корреспондентам зарубежных СМИ. В 1976-1982 годах группа выпустила 195 информационных документов и несколько обзоров о ситуации с правами человека в СССР

5 января 1977 года при Московской Хельсинкской группе по инициативе ее члена Петра Григоренко (на фото) была создана рабочая комиссия «по расследованию использования психиатрии в политических целях». Документы, составленные МХГ, направлялись в канцелярию президиума Верховного Совета СССР, в московские посольства стран-участниц Хельсинкских соглашений, а также передавались корреспондентам зарубежных СМИ. В 1976-1982 годах группа выпустила 195 информационных документов и несколько обзоров о ситуации с правами человека в СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Почти сразу после начала работы МХГ ее участники подверглись давлению со стороны КГБ и партийных структур. Им угрожали, вынуждали эмигрировать или прекратить правозащитную работу&lt;br> На фото: рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях — Феликс Серебров, Ирина Гривнина, Леонард Терновский

Почти сразу после начала работы МХГ ее участники подверглись давлению со стороны КГБ и партийных структур. Им угрожали, вынуждали эмигрировать или прекратить правозащитную работу
На фото: рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях — Феликс Серебров, Ирина Гривнина, Леонард Терновский

Фото: Московская Хельсинкская Группа

В 1977 году Юрия Орлова (в центре) арестовали и приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». В общей сложности по приговорам советских судов все члены МХГ вместе взятые должны были отбыть свыше 60 лет лагерей и 40 лет ссылок. В 1981 году на свободе в СССР остались лишь трое членов группы. 6 сентября 1982 года они заявили о прекращении деятельности МХГ из-за усилившихся репрессий

В 1977 году Юрия Орлова (в центре) арестовали и приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». В общей сложности по приговорам советских судов все члены МХГ вместе взятые должны были отбыть свыше 60 лет лагерей и 40 лет ссылок. В 1981 году на свободе в СССР остались лишь трое членов группы. 6 сентября 1982 года они заявили о прекращении деятельности МХГ из-за усилившихся репрессий

Фото: Jerome Delay / AFP

28 июля 1989 года общественные деятели Лариса Богораз (справа), Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, Борис Золотухин заявили о возобновлении работы Московской Хельсинкской группы. Позднее к ним присоединились Юрий Орлов (слева), Людмила Алексеева и Кронид Любарский

28 июля 1989 года общественные деятели Лариса Богораз (справа), Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, Борис Золотухин заявили о возобновлении работы Московской Хельсинкской группы. Позднее к ним присоединились Юрий Орлов (слева), Людмила Алексеева и Кронид Любарский

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Председателем МХГ стала Лариса Богораз, а в 1994 году ее сменил Кронид Любарский. В мае 1996 году Московскую Хельсинскую группу возглавила вернувшаяся из эмиграции Людмила Алексеева&lt;br> На фото: председатель МХГ Людмила Алексеева (слева), член группы Юрий Орлов (в центре) и министр труда правительства Израиля Натан Щаранский (справа) на конференции в честь 25-летия МХГ, 2001 год

Председателем МХГ стала Лариса Богораз, а в 1994 году ее сменил Кронид Любарский. В мае 1996 году Московскую Хельсинскую группу возглавила вернувшаяся из эмиграции Людмила Алексеева
На фото: председатель МХГ Людмила Алексеева (слева), член группы Юрий Орлов (в центре) и министр труда правительства Израиля Натан Щаранский (справа) на конференции в честь 25-летия МХГ, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Среди основных задач МХГ — сбор, обобщение и анализ информации о нарушениях прав человека и правовой обстановке в стране и доведение этих сведений до руководителей государств, подписавших Хельсинкское соглашение 1975 года, пропаганда правозащитных идей, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России

Среди основных задач МХГ — сбор, обобщение и анализ информации о нарушениях прав человека и правовой обстановке в стране и доведение этих сведений до руководителей государств, подписавших Хельсинкское соглашение 1975 года, пропаганда правозащитных идей, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

С 1997 года МХГ ежегодно публиковала обзорный доклад о ситуации с правами человека в РФ, а также разнообразные тематические материалы об актуальных проблемах в области прав человека. С 2009-го МХГ ежегодно присуждала собственную правозащитную премию&lt;br> На фото: Владимир Путин (слева) и председатель МХГ Людмила Алексеева на церемонии вручения Государственных премий в Кремле, 2017 год

С 1997 года МХГ ежегодно публиковала обзорный доклад о ситуации с правами человека в РФ, а также разнообразные тематические материалы об актуальных проблемах в области прав человека. С 2009-го МХГ ежегодно присуждала собственную правозащитную премию
На фото: Владимир Путин (слева) и председатель МХГ Людмила Алексеева на церемонии вручения Государственных премий в Кремле, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Людмила Алексеева была бессменным председателем МХГ с мая 1996 года до последнего дня своей жизни – 8 декабря 2018 года&lt;br> На фото: церемония прощания с госпожой Алексеевой в Центральном доме журналиста

Людмила Алексеева была бессменным председателем МХГ с мая 1996 года до последнего дня своей жизни – 8 декабря 2018 года
На фото: церемония прощания с госпожой Алексеевой в Центральном доме журналиста

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С декабря 2018 года обязанности руководителя организации исполнял советский диссидент и российский политик, правозащитник и журналист Валерий Борщев. Финансирование МХГ осуществлялось за счет частных пожертвований и господдержки. Ранее организация получала гранты от ряда зарубежных национальных и международных организаций. В 2012 году, после принятия в РФ закона о некоммерческих организациях – иностранных агентах, МХГ отказалась от зарубежной спонсорской помощи

С декабря 2018 года обязанности руководителя организации исполнял советский диссидент и российский политик, правозащитник и журналист Валерий Борщев. Финансирование МХГ осуществлялось за счет частных пожертвований и господдержки. Ранее организация получала гранты от ряда зарубежных национальных и международных организаций. В 2012 году, после принятия в РФ закона о некоммерческих организациях – иностранных агентах, МХГ отказалась от зарубежной спонсорской помощи

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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12 мая 1976 года в московской квартире академика Андрея Сахарова 11 советских граждан (Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий (Натан) Щаранский) объявили о создании Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР
На фото: академик Сахаров с женой Еленой Боннэр

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Организатором и первым руководителем Московской Хельсинкской группы стал советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР Юрий Орлов (на фото). В учредительном заявлении МХГ говорилось, что организация осуществляет свою деятельность, основываясь на гуманитарных статьях Хельсинкского соглашения. Группа занялась сбором информации о нарушениях прав человека, полученной от граждан СССР

Фото: Архив Международного Мемориала

В конце 1970-х — начале 1980-х годов к группе присоединились новые члены. Сам академик Сахаров решил не вступать в организацию. Он считал, что для него больше подходит форма индивидуальных выступлений, в которых он остается полностью свободным и в содержании, и в способе выражения
На фото слева направо члены МХГ: Зинаида Григоренко, Людмила Алексеева, Вячеслав Бахмин, Людмила Терновская, Александр Подрабинек, Софья Каллистратова

Фото: Московская Хельсинкская Группа

5 января 1977 года при Московской Хельсинкской группе по инициативе ее члена Петра Григоренко (на фото) была создана рабочая комиссия «по расследованию использования психиатрии в политических целях». Документы, составленные МХГ, направлялись в канцелярию президиума Верховного Совета СССР, в московские посольства стран-участниц Хельсинкских соглашений, а также передавались корреспондентам зарубежных СМИ. В 1976-1982 годах группа выпустила 195 информационных документов и несколько обзоров о ситуации с правами человека в СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Почти сразу после начала работы МХГ ее участники подверглись давлению со стороны КГБ и партийных структур. Им угрожали, вынуждали эмигрировать или прекратить правозащитную работу
На фото: рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях — Феликс Серебров, Ирина Гривнина, Леонард Терновский

Фото: Московская Хельсинкская Группа

В 1977 году Юрия Орлова (в центре) арестовали и приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». В общей сложности по приговорам советских судов все члены МХГ вместе взятые должны были отбыть свыше 60 лет лагерей и 40 лет ссылок. В 1981 году на свободе в СССР остались лишь трое членов группы. 6 сентября 1982 года они заявили о прекращении деятельности МХГ из-за усилившихся репрессий

Фото: Jerome Delay / AFP

28 июля 1989 года общественные деятели Лариса Богораз (справа), Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, Борис Золотухин заявили о возобновлении работы Московской Хельсинкской группы. Позднее к ним присоединились Юрий Орлов (слева), Людмила Алексеева и Кронид Любарский

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Председателем МХГ стала Лариса Богораз, а в 1994 году ее сменил Кронид Любарский. В мае 1996 году Московскую Хельсинскую группу возглавила вернувшаяся из эмиграции Людмила Алексеева
На фото: председатель МХГ Людмила Алексеева (слева), член группы Юрий Орлов (в центре) и министр труда правительства Израиля Натан Щаранский (справа) на конференции в честь 25-летия МХГ, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Среди основных задач МХГ — сбор, обобщение и анализ информации о нарушениях прав человека и правовой обстановке в стране и доведение этих сведений до руководителей государств, подписавших Хельсинкское соглашение 1975 года, пропаганда правозащитных идей, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

С 1997 года МХГ ежегодно публиковала обзорный доклад о ситуации с правами человека в РФ, а также разнообразные тематические материалы об актуальных проблемах в области прав человека. С 2009-го МХГ ежегодно присуждала собственную правозащитную премию
На фото: Владимир Путин (слева) и председатель МХГ Людмила Алексеева на церемонии вручения Государственных премий в Кремле, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Людмила Алексеева была бессменным председателем МХГ с мая 1996 года до последнего дня своей жизни – 8 декабря 2018 года
На фото: церемония прощания с госпожой Алексеевой в Центральном доме журналиста

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С декабря 2018 года обязанности руководителя организации исполнял советский диссидент и российский политик, правозащитник и журналист Валерий Борщев. Финансирование МХГ осуществлялось за счет частных пожертвований и господдержки. Ранее организация получала гранты от ряда зарубежных национальных и международных организаций. В 2012 году, после принятия в РФ закона о некоммерческих организациях – иностранных агентах, МХГ отказалась от зарубежной спонсорской помощи

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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