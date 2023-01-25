Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Московский городской суд принял решение ликвидировать старейшую из действующих в России правозащитных организаций Московскую Хельсинкскую группу (МХГ). Иск о ликвидации МХГ в декабре 2022 года подал Минюст.

«Удовлетворить исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа"»,— огласил решение судья. МХГ намерена обжаловать решение.

Основанием для искового заявления Минюста стала деятельность МХГ вне Москвы. Представители министерства считают, что группа — прежде всего московская региональная организация, а значит, не должна нарушать «пределы территориальной деятельности» и принимать участие в конференциях в других субъектах страны.

«Примеры такой деятельности: наблюдения на резонансных судебных процессах, обращения к региональным органам власти, а также участие в мероприятиях партнеров организации (в том числе онлайн)»,— говорится на сайте МХГ.

Как уточнил корреспондент «Ъ», в ходе судебного заседания Минюст и прокуратура указывали на 11 нарушений «пределов территориальной деятельности», допущенные МХГ, в том числе обращение к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову в 2020 году и онлайн-лекция о работе МВД для правозащитников из Краснодарского края.

20 декабря прошлого года столичное управление Минюста РФ потребовало ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу за нарушение закона «Об НКО». 17 января представители Минюста и юристы МХГ встретились в Мосгорсуде. Как уточнила «Ъ» исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева, правозащитники представили возражения на требования ведомства о закрытии группы и заявили ходатайство о переносе судебного заседания.

Московская Хельсинкская группа была основана 12 мая 1976 года. Цель организации — содействие практическому выполнению всех международно-правовых обязательств России в области прав человека. Группа, в частности, занималась сбором информации о нарушении прав человека, полученной от граждан СССР.

Милена Костерева