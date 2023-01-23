Герасимов: такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала

Начальник Генштаба и руководитель спецоперации Валерий Герасимов в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что современная Россия еще не знала такого уровня и интенсивности военных действий, которые ведутся в зоне спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Генштаба Валерий Герасимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Начальник Генштаба Валерий Герасимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад»,– заявил господин Герасимов.

Он признал, что «система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения». «Поэтому пришлось все исправлять на ходу»,— добавил он.

Валерий Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск спецоперации 11 января. Сергей Суровикин, который с 8 октября 2022 года возглавлял группировку, стал заместителем господина Герасимова.

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