Зеленский заявил, что ему неинтересно разговаривать с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неинтересно встречаться с президентом России Владимиром Путиным и проводить с ним переговоры для решения конфликта. По его словам, мирное урегулирование возможно только в случае вывода российских войск с Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать. Я, действительно, не понимаю, кто принимает решения в России»,— сказал Владимир Зеленский в интервью Sky News, отвечая на вопрос, позволят ли переговоры с российским президентом разрешить конфликт на Украине. Владимир Зеленский также добавил, что после начала спецоперации Владимир Путин стал для него «никем».

19 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский сказал, что не знает, кто принимает решения в России и с кем в связи с этим необходимо вести переговоры. «Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой»,— сказал украинский президент.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что господину Зеленскому стоит осознать: Владимир Путин есть и будет. В Кремле также сообщали, что Владимир Путин и Владимир Зеленский не разговаривали несколько лет. В октябре, после присоединения к России новых регионов, Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры, пока президентом является Владимир Путин.

При этом позднее украинская сторона называла одним из важнейших условий переговоров с Россией признание территориальной целостности Украины в границах 1991 года и выплату репараций. Между тем Москва требует признания присоединенных регионов российскими.

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Лусине Баласян