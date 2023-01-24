На зачистке отечества

В украинской власти серия громких отставок, которые коснулись самого верха — президентской администрации. По отдельным отставникам ранее нанесли информационный удар: журналисты выстрелили по ним антикоррупционными расследованиями. Власть заявила, что президент видит и слышит общество. Наблюдатели же связывают чистки как с давлением западных партнеров Киева, настаивающих на том, чтобы зарубежная помощь распределялась без нарушений, так и с интригами во власти, связанными с контролем над финансовыми потоками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко

Фото: Kyrylo Tymoshenko / Reuters Бывший замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко

Фото: Kyrylo Tymoshenko / Reuters

Сводки с фронта и новости, связанные с неутихающими боевыми действиями, которые почти год доминируют в украинском информационном пространстве, разбавила другая повестка. Во властных структурах Украины — череда громких отставок.

О своей отставке 24 января объявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Господин Тимошенко, находившийся рядом с Владимиром Зеленским со времен его президентской предвыборной кампании 2019 года, опубликовал в своем Telegram-канале фото с заявлением об уходе по собственному желанию, датированное 23 января. Прошение об отставке теперь уже экс-чиновник закончил так: «Честь имею! Слава ВСУ!» И пририсовал сердечко.

В этот же день постов также лишились заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, два заместителя министра развития общин и территорий — Иван Лукеря и Вячеслав Негода, замглавы министерства социальной политики Виталий Музыченко, заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

Кроме того, были освобождены от должностей главы администраций Киевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Сумской областей Алексей Кулеба, Валентин Резниченко, Ярослав Янушевич, Александр Старух и Дмитрий Живицкий. Все, кроме господина Кулебы, считаются близкими к Кириллу Тимошенко чиновниками.

Отставке господина Тимошенко предшествовали не только давние слухи о том, что чиновник может покинуть должность, но и неприятные для него статьи в прессе. Чиновник, начинавший карьеру в офисе Владимира Зеленского в качестве ответственного за информационную политику и пиар, но затем ставший куратором президентского проекта «Большое строительство» (цель многомиллиардного проекта — улучшение транспортной, образовательной, социальной и спортивной инфраструктуры по всей стране), в конце прошлого года стал героем нескольких публикаций.

Пресса писала, что замглавы офиса президента в личных и служебных целях пользуется внедорожником Chevrolet Tahoe из партии машин, переданных Украине компанией General Motors для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий.

Потом журналисты выяснили, что высокопоставленный чиновник, отказавшийся от Chevrolet Tahoe после публикаций, пересел на Porsche Taycan 2021 года выпуска и стоимостью около $100 тыс., зарегистрированный на компанию непубличного, но близкого к властям бизнесмена Вемира Давитяна. Одновременно с этим обнаружилось, что Кирилл Тимошенко арендует огромный — 1,2 тыс. кв. м — особняк у крупного предпринимателя Игоря Никонова. Последний входит в сотню богатейших людей Украины, а его компания KAN Development — крупнейший застройщик Киева. Столь близкие отношения чиновника, курирующего строительство и инфраструктуру, с игроками курируемого им рынка стали множить вопросы.

Еще раньше в СМИ всплывали факты о подозрительном распределении средств при дорожном строительстве. Прошлой осенью издание «Украинская правда» обнаружило, что компания близкой подруги свежеуволенного главы Днепропетровской области Валентина Резниченко получила 1,5 млрд гривен ($40,6 млн) на ремонт и строительство дорог в области. Кирилл Тимошенко родился в Днепропетровске (ныне Днепр), а господин Резниченко считается человеком из его орбиты.

Заместителя министра обороны Шаповалова, заместителей министра развития общин и территорий Лукерю и Негоду, а также заместителя генпрокурора Алексея Симоненко тоже можно считать жертвами журналистских расследований.

При снабжении украинских военных были выявлены хищения, в связи с которыми правоохранители провели почти 70 обысков. Кроме того, пресса писала о закупках провианта по завышенным ценам. Министр обороны Резников все отрицал, однако его заместитель, отвечающий за обеспечение, все же подал в отставку. Министерство развития общин и территорий оказалось в центре скандала на прошлой неделе, когда по обвинению в получении взятки в $400 тыс. (СМИ сообщали, что это «откат» при закупке генераторов) был задержан заместитель министра Василий Лозинский, которого называют ставленником премьера Дениса Шмыгаля. В этой связи уже появились предположения, что не за горами замена главы правительства Украины.

Что касается заместителя генпрокурора Симоненко, то он оказался в центре скандала из-за отдыха за границей — новогодние праздники чиновник провел в Испании, хотя президент Владимир Зеленский требовал отказаться от подобного времяпрепровождения в условиях военного положения.

«Если кто-то из политического класса Украины думает, что, когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление — это признак сумасшествия. И таких в политике не будет… Пожалуйста, воспринимайте мои слова максимально серьезно»,— заявил господин Зеленский в декабре прошлого года во время выступления в Верховной раде.

22 января, после задержания Василия Лозинского, господин Зеленский призвал считать это сигналом для всех остальных: «Я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости. Конечно, сейчас основное внимание — вопросы обороны, внешней политики, войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях — как на центральном, так и в регионах». Тогда же он анонсировал «соответствующие решения» и «необходимые мощные шаги».

Антикоррупционную риторику продолжил глава пропрезидентской парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. Он пообещал «активные посадки» коррумпированных чиновников этой весной.

«Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени»,— отметил близкий к господину Зеленскому парламентарий.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал последние отставки в Twitter, назвав их решениями Владимира Зеленского: «Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о приоритетах государства. Никаких "закрытых глаз". Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И реагирует на главный запрос — справедливость для всех».

Таким образом, громкие отставки выглядят реакцией власти на скандальные публикации СМИ. Политический обозреватель Константин Скоркин считает начавшуюся чистку борьбой с коррупцией в рядах властной команды. «Война создает возможности для различных схем, все это периодически выплескивается в СМИ, что в свою очередь ведет к недовольству в обществе. Несмотря на то что в стране военное положение, продолжают работать механизмы гражданского общества. Зеленский должен реагировать, и он реагирует. Это нужно и для внутреннего успокоения, и для внешних союзников — показать, что борьба с коррупцией продолжается»,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.

«Президент понял, что чиновников надо привести в чувство. Нужен волшебный пендель. Идет война, и надо жить в соответствии с военным положением»,— продолжил эту мысль в разговоре с “Ъ” глава киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, в целом в стране заметна активизация антикоррупционной политики. Это, отмечает эксперт, не в последнюю очередь связано с европейской интеграцией (Украина в прошлом году получила статус страны-кандидата на членство в ЕС). «Борьба с коррупцией — одно из требований партнеров (имеются в виду Евросоюз и США.— “Ъ”). И мы видим импульс от президента. Его возмущают злоупотребления во время войны. Думаю, он получил немало информации. Теперь дошли руки и пошли решения»,— отмечает Владимир Фесенко.

В ЕС, кстати, весьма оперативно отреагировали на отставки и в целом на усиление работы антикоррупционных органов Украины.

«Вы знаете общее правило, что мы не комментируем продолжающиеся расследования, но мы приветствуем тот факт, что украинская власть относится к этому всерьез»,— цитирует представительницу Еврокомиссии Ану Писонеро «Европейская правда». Отдельно она отметила, что антикоррупционные меры — не только один из важнейших элементов процесса евроинтеграции Украины, но и одно из условий предоставления стране макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Руководитель киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев также считает происходящее реакцией на «сигналы от западных союзников». По его словам, поступающая от ЕС многомиллиардная помощь Украине требует прозрачного и четкого администрирования, за которое должны отвечать не фигурировавшие в скандалах люди. «Кроме того, после войны будет восстановление страны. И когда пойдут деньги, Запад хотел бы, чтобы этим занимались люди, которым можно доверять. Обратите внимание, что с Тимошенко уходят люди из областных администраций, которые фигурировали в скандалах»,— сказал господин Карасев “Ъ”.

Если историю с Кириллом Тимошенко эксперт называет результатом внешнего давления, то задержание Василия Лозинского, который начинал карьеру во Львове вместе с нынешним премьером Денисом Шмыгалем, он относит к внутриполитическим разборкам во власти. Вадим Карасев почти уверен, что готовится отставка главы правительства. «Пост премьера — это гигантский административный и финансовый ресурс. Особенно в послевоенные времена. Будет скорый конец войны или нет, а подготовиться к большой стройке и восстановлению надо»,— заключает господин Карасев.

Владимир Соловьев