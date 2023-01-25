Двигателям меняют рулевого

Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов покинет свой пост и перейдет в «Ростех» курировать авиационные проекты. Его место должен занять гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха. Собеседники “Ъ” оценивают итоги работы Александра Артюхова неоднозначно: он смог улучшить финансовые показатели ОДК, однако ряд проектов по импортозамещению был существенно задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) Александр Артюхов Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Генеральный директор ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) Вадим Бадеха Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Следующая фотография 1 / 2 Генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) Александр Артюхов Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Генеральный директор ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) Вадим Бадеха Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

По данным “Ъ”, глава Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александр Артюхов на следующей неделе покинет свой пост, который занимал с 2015 года. Как сообщили источники “Ъ” в «Ростехе» и авиапроме, в начале февраля он перейдет на должность управляющего директора авиационными программами «Ростеха». Вместо него ОДК возглавит гендиректор УЗГА Вадим Бадеха. По данным источников “Ъ”, на его место в УЗГА может прийти выходец с авиапредприятий «Ростеха», но окончательное решение пока не принято.

В «Ростехе» и ОДК не дали комментариев. Источник, близкий к госкорпорации, подтвердил, что господину Артюхову предложено перейти на новую должность: «Окончательных решений еще нет, но вероятность перестановок высока».

Основными направлениями деятельности Александра Артюхова на новой позиции «станет координация взаимодействия между холдинговыми компаниями корпорации по ключевым проектам».

По словам одного из собеседников “Ъ”, слухи об уходе господина Артюхова в связи с непродлением контракта ходили в отрасли с 2019–2020 годов. Но, по мнению другого источника “Ъ”, серьезных нареканий со стороны «Ростеха» к нему не было, а «моральная ответственность за неудачи ряда проектов» была возложена на исполнительного директора «ОДК-Климов» Александра Ватагина, который, по неофициальным данным, ушел в отставку в августе 2022 года. Впрочем, другой источник уверяет, что господин Ватагин «остается в периметре ОДК».

Перед Александром Артюховым стояла задача решить финансовые проблемы ОДК, закончившего 2014 год с убытком 17 млрд руб. С ней он справился: совокупная прибыль холдинга за годы его руководства составила 145 млрд руб. (в том числе 23,7 млрд руб. по итогам 2021 года). Другой задачей было импортозамещение и повышение серийности, и здесь, по оценкам собеседников “Ъ”, по разным причинам многое не удалось. Так, на замену украинским вертолетным двигателям ТВ3–117 и Д-136 (разработанным «Мотор Сич») ОДК должен был увеличить производство двигателей ВК-2500, в том числе по заказу Минобороны, с 50 до 350 штук еще к 2017 году.

Однако по итогам 2021 года «Климов» собрал около 300 двигателей — ВК-2500 совокупно с ТВ3–117.

Собеседник “Ъ” в авиапроме относит к достижениям создание большой газовой турбины ГТД-110М и газотурбинной силовой установки М55Р для фрегатов ВМФ РФ, а также модернизацию авиадвигателя НК-32. Успехом он считает создание и сертификацию в конце 2020 года двигателя ПД-14 для лайнера МС-21, к неудачам — затягивание испытаний двигателя ПД-8 для SSJ New, сертификацию которого ожидают в этом году. Кроме того, проблемы с двигателями семейства ТВ7–117СТ для Ил-112В и Ил-114–300 срывают сроки работ по этим самолетам, вплоть до того, что, по мнению нескольких собеседников “Ъ”, от этих проектов в перспективе «могут отказаться».

Промахом было то, что в ОДК стали развивать мощности под производство 300 вертолетных двигателей, хотя руководство «ОДК-Климов» доказывало, что надо ориентироваться минимум на 500 двигателей, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Сейчас потребности холдинга существенно возросли, и производство в Петербурге нужно срочно расширять. При этом абсолютный приоритет будет отдан гособоронзаказу, поскольку государство «не снизит требований по объемам производства по истребителям и бомбардировщикам».

Наиболее загруженные площадки, по словам собеседников “Ъ”,— в Петербурге и Перми, и именно на них ляжет основная нагрузка по выпуску гражданских двигателей ПД-14 и ПД-8.

К 2030 году, по планам правительства, ОДК должна нарастить выпуск авиационных двигателей более чем вдвое, до 658 штук в год.

Айгуль Абдуллина