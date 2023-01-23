Около половины безработных в России составляют женщины

Доля женщин среди безработных в России составляет 49,4%, сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина на круглом столе комитета на тему «Законодательное обеспечение Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы и предложения в план мероприятий по ее реализации».

По словам депутата, женщина в РФ в среднем ищет работу гораздо дольше мужчины — около семи месяцев. Госпожа Останина также представила на круглом столе презентацию, в которой указывается, что в области образования доля женщин составляет 82,4%, а в области здравоохранения и социальных услуг — 79,8%.

Присутствовавшая на заседании первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что женщины составляют около половины занятых в российской экономике, но разрыв с мужчинами в заработной плате остается существенным — почти 28%, хоть постепенно и сокращается.

Госпожа Баталина заявила, что за последние пять лет расширяются категории женщин, для которых организуются профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Сейчас в эти категории входят все безработные женщины, которые имеют детей дошкольного возраста, сообщила заместитель министра.

По данным госпожи Баталиной, за пять лет в России также удалось сократить с 456 до 100 перечень работ, на которых ограничен труд женщин, а уровень занятости женщин в возрасте от 20 до 49 лет, имеющих детей в возрасте до шести лет, удалось увеличить до 67,8%.

Эрдни Кагалтынов