Bloomberg: ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне $100

Евросоюз рассматривает возможность ограничить цену на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель, сообщает агентство Bloomberg. Также предлагается установить лимит цен на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, на уровне $45 за баррель.

G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) намерена установить два предела цен на российские нефтепродукты, чтобы учесть те, которые продаются по более высоким ценам, чем нефть, а также те, которые продаются со скидкой.

ЕС намерен с 5 февраля запретить импорт продуктов нефтепереработки из России, а также установить предельные цены на экспорт в третьи страны дизельного топлива, нафты (продукт нефтепереработки, получаемый на первой стадии перегонки нефти) и мазута.

В декабре G7 ввела ограничение цены на российскую нефть, перевозимую морем, потолок установили на уровне $60 за баррель, также было согласовано ограничение предельной цены на газ — чуть меньше $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

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Мария Федотова