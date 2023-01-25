Путин поддерживает привлечение российских студентов к восстановлению Донбасса

Российские студенческие строительные отряды могли бы отправиться в Донбасс, чтобы восстанавливать разрушенные в результате боевых действий территории, считает президент России Владимир Путин. Однако, по его мнению, над такой инициативой «нужно подумать», поскольку нахождение в зоне боевых действий может представлять опасность для студентов.

«Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко, это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать»,— сказал президент в ходе визита в Инновационный научно-технологический центр МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы».

В 2004 году была учреждена организация «Российские студенческие отряды», которая позиционирует себя как правопреемница существовавших в СССР Всесоюзных студенческих строительных отрядов. Она существует при поддержке Министерства образования. На сайте организации утверждается, что она обеспечивает временной трудовой занятостью более 150 тыс. молодых людей.

Андрей Сапожников