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Коммерсантъ FM
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Путин поддерживает привлечение российских студентов к восстановлению Донбасса

Российские студенческие строительные отряды могли бы отправиться в Донбасс, чтобы восстанавливать разрушенные в результате боевых действий территории, считает президент России Владимир Путин. Однако, по его мнению, над такой инициативой «нужно подумать», поскольку нахождение в зоне боевых действий может представлять опасность для студентов.

«Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко, это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать»,— сказал президент в ходе визита в Инновационный научно-технологический центр МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы».

В 2004 году была учреждена организация «Российские студенческие отряды», которая позиционирует себя как правопреемница существовавших в СССР Всесоюзных студенческих строительных отрядов. Она существует при поддержке Министерства образования. На сайте организации утверждается, что она обеспечивает временной трудовой занятостью более 150 тыс. молодых людей.

Андрей Сапожников

Фотогалерея

Студенческая стройка

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История движения студенческих отрядов началась с участия представителей вузовской молодежи в сельскохозяйственных и строительных работах в 1920-х годах. Помимо установленного пайка студентам выплачивалось 50 руб. за каждый рабочий день. Ударникам полагалась премия 25 руб.

История движения студенческих отрядов началась с участия представителей вузовской молодежи в сельскохозяйственных и строительных работах в 1920-х годах. Помимо установленного пайка студентам выплачивалось 50 руб. за каждый рабочий день. Ударникам полагалась премия 25 руб.

Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Со временем привлекать студентов стали и для строительства крупных инфраструктурных объектов. Нормативная база для стройотрядов появилась в 1924 году — Центральный совет профсоюзов и Наркомат труда и просвещения издали инструкцию о проведении летнего трудового семестра. Так началась почти 70-летняя история стройотрядов в СССР

Со временем привлекать студентов стали и для строительства крупных инфраструктурных объектов. Нормативная база для стройотрядов появилась в 1924 году — Центральный совет профсоюзов и Наркомат труда и просвещения издали инструкцию о проведении летнего трудового семестра. Так началась почти 70-летняя история стройотрядов в СССР

Фото: Филатов А. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Первыми на призыв ввести трудовой семестр откликнулись в МГТУ имени Баумана. Организовывать практику для учащихся должны были вузовские комсомольские организации

Первыми на призыв ввести трудовой семестр откликнулись в МГТУ имени Баумана. Организовывать практику для учащихся должны были вузовские комсомольские организации

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Студенческие строительные отряды быстро набирали популярность. В 1933 году на стройках пятилетки трудились более 350 тыс. представителей вузовской молодежи

Студенческие строительные отряды быстро набирали популярность. В 1933 году на стройках пятилетки трудились более 350 тыс. представителей вузовской молодежи

Фото: Викторов А. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Студентов привлекали на строительство Магнитки и Днепрогэса, Московского метрополитена. Учащиеся убирали урожай в Подмосковье и на Украине, работали на лесозаготовке на севере и в Сибири

Студентов привлекали на строительство Магнитки и Днепрогэса, Московского метрополитена. Учащиеся убирали урожай в Подмосковье и на Украине, работали на лесозаготовке на севере и в Сибири

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Крупной вехой в движении студенческих строительных отрядов стало лето 1959 года. Тогда 339 студентов физфака МГУ отправились на целину. За три месяца им удалось построить 12 жилых домов и несколько инфраструктурных объектов. Объем работы оценивался в 250 тыс. руб. После этого студентов стали привлекать на так называемые всесоюзные стройки

Крупной вехой в движении студенческих строительных отрядов стало лето 1959 года. Тогда 339 студентов физфака МГУ отправились на целину. За три месяца им удалось построить 12 жилых домов и несколько инфраструктурных объектов. Объем работы оценивался в 250 тыс. руб. После этого студентов стали привлекать на так называемые всесоюзные стройки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Со всей страны вузовская молодежь съезжалась строить ВАЗ, БАМ, Саяно-Шушенскую ГЭС

Со всей страны вузовская молодежь съезжалась строить ВАЗ, БАМ, Саяно-Шушенскую ГЭС

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Студенты строительного отряда во время возведения Байкало-Амурской магистрали

Студенты строительного отряда во время возведения Байкало-Амурской магистрали

Фото: Колосов Г. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Деятельность стройотрядов была окутана романтикой. У каждого отряда была своя символика, традиции, обряды посвящения и церемонии награждения лучших тружеников

Деятельность стройотрядов была окутана романтикой. У каждого отряда была своя символика, традиции, обряды посвящения и церемонии награждения лучших тружеников

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Студентка из стройотряда Ивановского инженерно-строительного института на строительстве Тейковского комбикормового завода

Студентка из стройотряда Ивановского инженерно-строительного института на строительстве Тейковского комбикормового завода

Фото: Викторов А. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Студенты с факультета журналистики МГУ по дороге на стройку

Студенты с факультета журналистики МГУ по дороге на стройку

Фото: Ухтомский Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

К середине 1980-х годов, по разным оценкам, через стройотряды прошли почти 13 млн студентов

К середине 1980-х годов, по разным оценкам, через стройотряды прошли почти 13 млн студентов

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Международная студенческая бригада строителей

Международная студенческая бригада строителей

Фото: Корешков В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Радостный строй гитар.&lt;br>Яростный стройотряд.&lt;br>Словно степной пожар,&lt;br>Песен костры горят»&lt;br> В конце 1970-х песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Яростный стройотряд» стала негласным гимном рабочих студентов

«Радостный строй гитар.
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар,
Песен костры горят»
В конце 1970-х песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Яростный стройотряд» стала негласным гимном рабочих студентов

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

За романтикой в стройотряды приходили и студенты из других стран, которые учились в СССР по специальным программам&lt;br>Студенты из Никарагуа, Анголы и Мозамбика работают в составе стройотряда «Сандино» из Ивановской области

За романтикой в стройотряды приходили и студенты из других стран, которые учились в СССР по специальным программам
Студенты из Никарагуа, Анголы и Мозамбика работают в составе стройотряда «Сандино» из Ивановской области

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Следы работы студенческих стройотрядов можно найти и на карте современной России. В частности, благодаря развитию движения и большому количеству добровольцев на всесоюзных стройках появились города Усть-Илимск и Братск

Следы работы студенческих стройотрядов можно найти и на карте современной России. В частности, благодаря развитию движения и большому количеству добровольцев на всесоюзных стройках появились города Усть-Илимск и Братск

Фото: Колосов Г. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Студент во время отделки жилого дома

Студент во время отделки жилого дома

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Членами стройотрядов в свое время были Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Вячеслав Володин и другие высокопоставленные политики

Членами стройотрядов в свое время были Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Вячеслав Володин и другие высокопоставленные политики

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1980-х командиром всех стройотрядов Ленинградского госуниверситета был нынешний глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В это же время председатель Счетной палаты Алексей Кудрин был комиссаром интернационального отряда «Оптимум»

В 1980-х командиром всех стройотрядов Ленинградского госуниверситета был нынешний глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В это же время председатель Счетной палаты Алексей Кудрин был комиссаром интернационального отряда «Оптимум»

Фото: Веленгурин В./ Фотоархив журнала «Огонёк»

Студенты приехали на строительство Новосибирской ГЭС по путевкам комсомола

Студенты приехали на строительство Новосибирской ГЭС по путевкам комсомола

Фото: Горячев А. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Участники студенческого строительного отряда прощаются с родными и близкими, уезжая к месту работы

Участники студенческого строительного отряда прощаются с родными и близкими, уезжая к месту работы

Фото: Эттингер Эдуард / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Студент на стройке Байкало-Амурской магистрали

Студент на стройке Байкало-Амурской магистрали

Фото: Власов С.М. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Студент Ленинградского института инженеров водного транспорта Евгений Измайлов на строительстве Цимлянской плотины в Ростовской области

Студент Ленинградского института инженеров водного транспорта Евгений Измайлов на строительстве Цимлянской плотины в Ростовской области

Фото: Небылицкий Б. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С началом перестройки студенческие отряды начали терять популярность. Власть пыталась решать проблемы экономического и политического характера, зревшие на территории Союза, и воспитание молодежи отошло на второй план

С началом перестройки студенческие отряды начали терять популярность. Власть пыталась решать проблемы экономического и политического характера, зревшие на территории Союза, и воспитание молодежи отошло на второй план

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В сентябре 1991 года на чрезвычайном съезде ВЛКСМ было принято решение о самороспуске организации. Таким образом стройотряды оказались закрытыми. Тогда сохранился только один — Свердловский областной студенческий отряд, который продолжает работу до сих пор и объединяет более 100 бригад со всего региона

В сентябре 1991 года на чрезвычайном съезде ВЛКСМ было принято решение о самороспуске организации. Таким образом стройотряды оказались закрытыми. Тогда сохранился только один — Свердловский областной студенческий отряд, который продолжает работу до сих пор и объединяет более 100 бригад со всего региона

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

17 февраля 2004 года в Москве состоялся первый Всероссийский форум студенческих отрядов, на котором была учреждена общественная организация «Российские студенческие отряды». С этого дня началось возрождение движения. 21 декабря 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, которым в законодательство было введено понятие студенческих отрядов и указана их цель — содействие временной занятости учащихся

17 февраля 2004 года в Москве состоялся первый Всероссийский форум студенческих отрядов, на котором была учреждена общественная организация «Российские студенческие отряды». С этого дня началось возрождение движения. 21 декабря 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, которым в законодательство было введено понятие студенческих отрядов и указана их цель — содействие временной занятости учащихся

Фото: Коммерсантъ / Александр Вайнштейн  /  купить фото

Студенты, в частности, помогали строить олимпийские объекты в Сочи, Керченский мост, объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года и космодром Восточный

Студенты, в частности, помогали строить олимпийские объекты в Сочи, Керченский мост, объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года и космодром Восточный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В настоящее время «Российские студенческие отряды» объединяют более 240 тыс. молодых людей

В настоящее время «Российские студенческие отряды» объединяют более 240 тыс. молодых людей

Фото: Коммерсантъ / Василий Максимов  /  купить фото

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История движения студенческих отрядов началась с участия представителей вузовской молодежи в сельскохозяйственных и строительных работах в 1920-х годах. Помимо установленного пайка студентам выплачивалось 50 руб. за каждый рабочий день. Ударникам полагалась премия 25 руб.

Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Со временем привлекать студентов стали и для строительства крупных инфраструктурных объектов. Нормативная база для стройотрядов появилась в 1924 году — Центральный совет профсоюзов и Наркомат труда и просвещения издали инструкцию о проведении летнего трудового семестра. Так началась почти 70-летняя история стройотрядов в СССР

Фото: Филатов А. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Первыми на призыв ввести трудовой семестр откликнулись в МГТУ имени Баумана. Организовывать практику для учащихся должны были вузовские комсомольские организации

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Студенческие строительные отряды быстро набирали популярность. В 1933 году на стройках пятилетки трудились более 350 тыс. представителей вузовской молодежи

Фото: Викторов А. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Студентов привлекали на строительство Магнитки и Днепрогэса, Московского метрополитена. Учащиеся убирали урожай в Подмосковье и на Украине, работали на лесозаготовке на севере и в Сибири

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Крупной вехой в движении студенческих строительных отрядов стало лето 1959 года. Тогда 339 студентов физфака МГУ отправились на целину. За три месяца им удалось построить 12 жилых домов и несколько инфраструктурных объектов. Объем работы оценивался в 250 тыс. руб. После этого студентов стали привлекать на так называемые всесоюзные стройки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Со всей страны вузовская молодежь съезжалась строить ВАЗ, БАМ, Саяно-Шушенскую ГЭС

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Студенты строительного отряда во время возведения Байкало-Амурской магистрали

Фото: Колосов Г. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Деятельность стройотрядов была окутана романтикой. У каждого отряда была своя символика, традиции, обряды посвящения и церемонии награждения лучших тружеников

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Студентка из стройотряда Ивановского инженерно-строительного института на строительстве Тейковского комбикормового завода

Фото: Викторов А. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Студенты с факультета журналистики МГУ по дороге на стройку

Фото: Ухтомский Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

К середине 1980-х годов, по разным оценкам, через стройотряды прошли почти 13 млн студентов

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Международная студенческая бригада строителей

Фото: Корешков В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Радостный строй гитар.
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар,
Песен костры горят»
В конце 1970-х песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Яростный стройотряд» стала негласным гимном рабочих студентов

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

За романтикой в стройотряды приходили и студенты из других стран, которые учились в СССР по специальным программам
Студенты из Никарагуа, Анголы и Мозамбика работают в составе стройотряда «Сандино» из Ивановской области

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Следы работы студенческих стройотрядов можно найти и на карте современной России. В частности, благодаря развитию движения и большому количеству добровольцев на всесоюзных стройках появились города Усть-Илимск и Братск

Фото: Колосов Г. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Студент во время отделки жилого дома

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Членами стройотрядов в свое время были Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Вячеслав Володин и другие высокопоставленные политики

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1980-х командиром всех стройотрядов Ленинградского госуниверситета был нынешний глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В это же время председатель Счетной палаты Алексей Кудрин был комиссаром интернационального отряда «Оптимум»

Фото: Веленгурин В./ Фотоархив журнала «Огонёк»

Студенты приехали на строительство Новосибирской ГЭС по путевкам комсомола

Фото: Горячев А. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Участники студенческого строительного отряда прощаются с родными и близкими, уезжая к месту работы

Фото: Эттингер Эдуард / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Студент на стройке Байкало-Амурской магистрали

Фото: Власов С.М. / Фотоархив журнала «Огонёк»

Студент Ленинградского института инженеров водного транспорта Евгений Измайлов на строительстве Цимлянской плотины в Ростовской области

Фото: Небылицкий Б. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С началом перестройки студенческие отряды начали терять популярность. Власть пыталась решать проблемы экономического и политического характера, зревшие на территории Союза, и воспитание молодежи отошло на второй план

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В сентябре 1991 года на чрезвычайном съезде ВЛКСМ было принято решение о самороспуске организации. Таким образом стройотряды оказались закрытыми. Тогда сохранился только один — Свердловский областной студенческий отряд, который продолжает работу до сих пор и объединяет более 100 бригад со всего региона

Фото: Викторов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

17 февраля 2004 года в Москве состоялся первый Всероссийский форум студенческих отрядов, на котором была учреждена общественная организация «Российские студенческие отряды». С этого дня началось возрождение движения. 21 декабря 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, которым в законодательство было введено понятие студенческих отрядов и указана их цель — содействие временной занятости учащихся

Фото: Коммерсантъ / Александр Вайнштейн  /  купить фото

Студенты, в частности, помогали строить олимпийские объекты в Сочи, Керченский мост, объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года и космодром Восточный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В настоящее время «Российские студенческие отряды» объединяют более 240 тыс. молодых людей

Фото: Коммерсантъ / Василий Максимов  /  купить фото

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