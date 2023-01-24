Бизнесу выпала отсрочка

Белый дом освободил значительную часть бизнеса от необходимости полностью возвратить в этом году в бюджет почти 800 млрд руб. страховых взносов, недоплаченных в 2022 году. Своим постановлением правительство продлило еще на год, до 28 мая 2024 года, отсрочку по соцплатежам за второй и третий кварталы прошлого года — ее после начала военной операции для сохранения работоспособности получили 1,4 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. В бизнес-среде называют отсрочку по соцвзносам одной из самых эффективных из принятых правительством мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый дом дал предпринимателям возможность еще на год оставить себе во временное пользование часть предназначенных соцфондам денег

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Белый дом дал предпринимателям возможность еще на год оставить себе во временное пользование часть предназначенных соцфондам денег

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство продлило отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы 2022 года — как сообщил вчера на совещании со своими заместителями Михаил Мишустин, теперь эти платежи бизнесу необходимо внести в срок до 28 мая 2024 года. Прежний дедлайн — май—октябрь этого года (в зависимости от периода начисления).

Напомним, годовая отсрочка уплаты взносов, которые составляют весьма значительную часть налоговой нагрузки, была введена в качестве антикризисной меры весной прошлого года (см. “Ъ” от 25 апреля 2022 года). Мера была введена для сохранения у бизнеса этих средств и была призвана помочь обеспечивать финансирование производственного цикла и расчет с контрагентами. Речь идет об отчислениях в соцфонды в размере 30% от фонда оплаты труда (у льготных категорий ставка ниже) и 15% — для малого и среднего бизнеса.

Цена той отсрочки для бюджета была достаточно велика — 772 млрд руб. (из них, по данным Минэкономики, 16 млрд руб. приходится на индивидуальных предпринимателей). Такую сумму бюджет уже компенсировал государственным внебюджетным фондам. Глава Минфина Антон Силуанов в конце года пояснял, что без учета этих средств дефицит бюджета-2022 снизился бы с итоговых 2,3% до 1,8% ВВП.

Уплата взносов за второй квартал в апреле 2022-го была отсрочена для бизнеса из почти 80 сфер (среди них здравоохранение, туризм, спорт, производство пищевых продуктов, одежды, мебели, текстиля), которые, по оценкам властей, формируют около 70% занятости. Отсрочка уплаты взносов за третий квартал 2022-го охватила более узкий перечень из 40 отраслей (например, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии), на которые приходится 30% занятости. В список тех, кому льгота не досталась, попали экспортеры, компании финансовой сферы и оптовой торговли и бюджетные организации.

Как следует из опубликованного вчера постановления, погашать «отложенные» взносы бизнес начнет уже в этом году, ежемесячно уплачивая их равными платежами. Платить за второй квартал 2022-го надо с конца июня этого года, за третий — с конца сентября. Такой подход, добавим, обсуждался на совещании у президента еще в середине декабря.

Как пояснили “Ъ” в Минфине, постановлением утверждены «дальнейшие шаги для снижения нагрузки на бизнес — воспользоваться рассрочкой компании и ИП, которые ранее получили отсрочку по уплате взносов, смогут в заявительном порядке». В Минэкономики уточняют, что эту меру поддержи получили 0,9 млн предприятий за второй квартал и 0,44 млн предприятий — за третий. Наиболее активно отсрочкой пользовались в сферах сельского хозяйства, строительства, торговли. При этом часть предпринимателей уже внесла платежи, по которым ранее получила отсрочку.

Как сказал вчера Михаил Мишустин, пролонгация «даст возможность бизнесу и дальше использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы — прежде всего на заработные платы сотрудникам, развитие и модернизацию производства, перестройку логистики». В Минэкономики добавляют, что это поддержит предприятия, «которые в нынешних непростых условиях перестраивают производственные процессы, логистические цепочки и нуждаются для этого в оборотных средствах».

В РСПП говорят, что «отсрочка сыграла важную роль в обеспечении устойчивой работы компаний и ИП в условиях санкционных ограничений» — в соответствии с опросом, проведенным РСПП, ТПП и другими деловыми объединениями, эта мера заняла третье место среди наиболее эффективных антикризисных мер для промышленных компаний. Член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева отмечает, что в условиях экономической турбулентности, вызванной санкциями и военной операцией, «любые льготы являются ощутимым вкладом в поддержание бизнеса, особенно малого и микробизнеса». Однако, по ее словам, «раздача долгосрочных индульгенций опасна для экономики и для бизнеса, который рискует не выполнить обязательств». Впрочем, сейчас, по ее словам, подобная поддержка в «ручном режиме» необходима для того, чтобы «бизнес удержал свои позиции и вышел в зоны развития».

По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, введение отсрочки по страховым взносам было своевременной мерой и в целом все, кто хотел получить такую отсрочку и попадал под условия, смогли ею воспользоваться. Продление сроков уплаты взносов господин Шубин называет «здравым решением» — это позволяет бизнесу, особенно тому, что наиболее серьезно страдает от сокращения потребительского спроса, скорректировать свою модель экономического поведения.

Евгения Крючкова, Диана Галиева