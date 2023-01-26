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Коммерсантъ FM
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Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций

Министерство финансов США классифицировало ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию. Против структур, связанных с компанией и ее создателем Евгением Пригожиным, вводятся новые санкции.

«Сегодняшние расширенные санкции в отношении группы "Вагнера", а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, будут еще больше препятствовать Путину в вооружении и оснащении своей военной машины»,— приводится на сайте Минфина США заявление главы ведомства Джанет Йеллен.

Американское руководство вводит санкции против 12 юридических и 6 физических лиц, связанных с ЧВК. Среди них:

  • Акционерное общество «Алмаз-Антей»;
  • Акционерное общество «Терра Тех» (Россия);
  • Научно-исследовательский институт «Тяньи» (Китай);
  • Sewa Security Services (ЦАР);
  • Officer’s Union for International Security (ЦАР);
  • Kratol Aviation (ОАЭ);
  • «Авиакон Цитотранс» (Россия);
  • Уральский завод гражданской авиации (Россия);
  • Национальная авиационно-сервисная компания (Россия);
  • Научно-производственное предприятие «Прима» (Россия);
  • Научно-производственное предприятие «Гамма» (Россия);
  • ООО «ТКХ-Инвест» (Россия);

Новость дополняется.

Андрей Сапожников

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