Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций

Министерство финансов США классифицировало ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию. Против структур, связанных с компанией и ее создателем Евгением Пригожиным, вводятся новые санкции.
«Сегодняшние расширенные санкции в отношении группы "Вагнера", а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, будут еще больше препятствовать Путину в вооружении и оснащении своей военной машины»,— приводится на сайте Минфина США заявление главы ведомства Джанет Йеллен.
Американское руководство вводит санкции против 12 юридических и 6 физических лиц, связанных с ЧВК. Среди них:
- Акционерное общество «Алмаз-Антей»;
- Акционерное общество «Терра Тех» (Россия);
- Научно-исследовательский институт «Тяньи» (Китай);
- Sewa Security Services (ЦАР);
- Officer’s Union for International Security (ЦАР);
- Kratol Aviation (ОАЭ);
- «Авиакон Цитотранс» (Россия);
- Уральский завод гражданской авиации (Россия);
- Национальная авиационно-сервисная компания (Россия);
- Научно-производственное предприятие «Прима» (Россия);
- Научно-производственное предприятие «Гамма» (Россия);
- ООО «ТКХ-Инвест» (Россия);
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