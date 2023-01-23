Генпрокуратура признала «Фонд Андрея Сахарова» нежелательной организацией

Генпрокуратура признала «Фонд Андрея Сахарова» нежелательной в России организацией. Ведомство установило, что деятельность этой иностранной неправительственной организации, расположенной в США, представляет угрозу «основам конституционного строя и безопасности РФ». Теперь Минюст внесет «The Andrei Sakharov foundation» («Фонд Андрея Сахарова») в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Американская организация аффилирована с российским «Фондом Сахарова», «Сахаровским центром» (признан иноагентом), а также берлинским «Сахаров-центрумом».

«Фонд Андрея Сахарова» был образован в России в 1989 году, в США — в 1990 году. Председателем обоих фондов была Елена Боннэр, жена Сахарова.