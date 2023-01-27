Бревняя Русь

За год действия ограничений по вывозу из России круглого леса его поставки за рубеж ожидаемо упали примерно на 70%, до 3,5–3,8 млн кубометров. Основным импортером российского кругляка остался Китай, за ним следуют Финляндия и Белоруссия. Некоторые участники рынка и перевозчики считают запрет эффективным для стимулирования внутренней переработки, отмечая рост перевозок леса внутри страны. Но другие игроки не рассчитывают на существенный рост спроса в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Экспорт из России необработанной древесины по итогам 2022 года упал на 70%, до 3,8 млн кубометров, свидетельствуют данные Рослесинфорга. Похожие цифры приводит WhatWood: по оценке агентства, поставки за рубеж упали втрое, до 3,5 млн кубометров. В целом совокупный объем экспорта необработанной древесины и пиломатериалов в 2022 году составил 27,1 млн кубометров, сообщили “Ъ” в Рослесинфорге.

Больше всего поставок (59% от общего объема), отметили там, пришлось на Китай, хотя и на этом направлении отмечено падение на 63% — до 2,25 млн кубометров. Лидером среди недружественных стран по импорту российского кругляка традиционно стала Финляндия, закупившая 789 тыс. кубометров, 95% из которых пришлись на первый квартал. В целом по году поставки в эту страну упали на 84%.

На третьем месте по объему закупок российского необработанного леса оказалась Белоруссия. Экспорт туда, напротив, увеличился на 18%, до 242 тыс. кубометров. В целом в страны ЕАЭС было поставлено 471 тыс. кубометров, что в два раза меньше итогов 2021 года. Помимо Белоруссии, рост продаж круглого леса отмечен в ОАЭ (на 53%, до 4,6 тыс. кубометров), Южную Корею (на 106%, до 6,3 тыс. кубометров), Маршалловы острова (на 76%, до 3,64 тыс. кубометров).

Падение экспорта кругляка было прогнозируемо с учетом введенного по поручению президента РФ запрета на вывоз из России необработанного или грубо переработанного леса хвойных и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень), который начал действовать с 1 января 2022 года. А с 10 июля 2022 года ЕС ввел эмбарго на импорт почти всей продукции российского лесопромышленного комплекса.

Как отмечает директор Рослесинфорга Павел Чащин, резкое падение поставок за рубеж круглого леса по итогам 2022 года свидетельствует об эффективности введенного ограничения.

Рост внутренней переработки косвенно подтвердили и в ОАО РЖД. Как заявил накануне замглавы транспортной монополии Алексей Шило, перевозки леса для перерабатывающих предприятий Дальнего Востока и Восточной Сибири выросли более чем на треть. «Как вы знаете, был принят ряд регуляторных мер, чтобы кругляк не уезжал из страны, чтобы стимулировать более глубокую переработку. Мы, со своей стороны, в 2022 году очень хорошо наблюдали, что эта система начала работать, то есть почти на 36% увеличились перевозки кругляка на предприятия переработки внутри Восточного полигона»,— сообщил он.

В то же время президент Владимир Путин в середине января называл работу по развитию переработки леса недостаточной. Источники “Ъ” сомневаются, что в ближайшее время стоит рассчитывать на активный рост переработки древесины внутри страны, так как основные объемы таких товаров, как фанера, картон и бумажные мешки, экспортировались в Европу. При этом спрос на внутреннем рынке ограничен и в ближайшие годы не прогнозируется его активного роста, добавляют участники рынка. Сложная ситуация в лесопромышленной отрасли и падение объемов производства уже обсуждаются на высшем уровне. В феврале еще одно совещание по этому вопросу должно состояться у Владимира Путина.

Ольга Мордюшенко