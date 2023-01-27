Владимир Путин ратифицировал взаимное признание виз с Белоруссией

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу 1 февраля.

Соглашение о взаимном признании Россией и Белоруссией виз было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Согласно этому договору, иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории второй страны без получения дополнительной визы. При этом каждая из сторон сможет отказать иностранцу во въезде в целях безопасности. Также обе страны могут сократить срок пребывания.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур. Действие договора сохраняется до тех пор, пока российская или белорусская сторона письменно не уведомит другую о намерении прекратить его действие.