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Коммерсантъ FM
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Эрдоган отказался поддерживать заявку Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции больше не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары. Поводом для такого заявления стала акция протеста 21 января у посольства Турции в Стокгольме, на которой ультраправый политик Расмус Палудан произнес речь с осуждением ислама и сжег Коран.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод,— заявил господин Эрдоган (цитата по ТАСС).— Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки».

Накануне, 22 января, МИД Турции после акции с сожжением Корана обвинил Швецию в нарушении своих обязательств по вступлению в НАТО.

Швеция подала заявку о вступлении в Североатлантический альянс после начала военной операции России вместе с Финляндией. На вступление в НАТО необходимо согласие всех участников альянса. Кроме Турции окончательного согласия на их вхождение не дала Венгрия.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Султан грозить уж будет шведам».

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