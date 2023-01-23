Россия высылает посла Эстонии и понижает уровень дипотношений

Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией в ответ на сокращение численного состава российского посольства в Таллине. Сегодня в МИД России был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему было предписано покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года.

«В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах»,— заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что руководство Эстонии последние годы «целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией». «Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики»,— подчеркнули в российском МИДе.

20 января в российском посольстве в Таллине сообщили, что Эстония всячески препятствует консульскому обслуживанию российских граждан, проживающих в стране. Ранее посольство РФ в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства. Две недели назад эстонские власти потребовали от России вдвое сократить персонал посольства «с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей».

В октябре Эстония вслед за Литвой и Латвией признала Россию страной—спонсором терроризма. Эстонский парламент выступил за признание вооруженных сил ЛНР, ДНР и ЧВК «Вагнер» террористическими организациями.

23 января Эстония анонсировала крупнейшую поставку военной помощи Украине. В нее вошли все имеющиеся у страны 155-мм гаубицы. Ранее Таллин поставил Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые гранатометы и минометы.

Дарья Эрозбек