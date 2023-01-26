Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией

Генпрокуратура признала издание «Медуза» (SIA «Medusa Project», признана Минюстом иностранным агентом) нежелательной организацией. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. В Генпрокуратуре сочли, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза"), Латвийская Республика»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Признание «Медузы» нежелательной организацией позволит привлекать ее сотрудников к уголовной ответственности по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Административная и уголовная ответственность грозит тем, кто лайкает и репостит материалы, созданные «нежелательной организацией», а также оказывает ей финансовую поддержку.

Признать «Медузу» нежелательной организации в июле 2022 года просил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В жалобе к генеральному прокурору Игорю Краснову господин Пригожин писал, что «Медуза» «осуществляет провокацию, направленную на возбуждение социальной розни, изменение основ конституционного строя и деморализацию граждан и военнослужащих». По мнению основателя ЧВК «Вагнер», это «негативно сказывается на обороноспособности страны».

Господин Пригожин также обращался к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против журналиста «Медузы» Лилии Яппаровой и редакционного директора Татьяны Ершовой из-за вопросов о ЧВК «Вагнера». Еще в июле 2022 года бизнесмен отрицал свою связь с частной военной компанией. В письме к главе СКР он просил привлечь сотрудников издания по статье о госизмене и распространении заведомо ложной информации. В сентябре бизнесмен признал, что основал ЧВК «Вагнера» в 2014 году.

Юрлицо SIA «Medusa Project» зарегистрировано в Латвии в июне 2014 года. Минюст признал издание иностранным агентом в апреле 2021 года «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

В июле 2021 года нежелательным было признано издание «Проект» (Project Media, Inc), в феврале 2022 года — «Важные истории» (IStories fonds), в июле 2022 года — The Insider.

Анастасия Ларина