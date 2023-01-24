Глава МИД Финляндии допустил вступление страны в НАТО без Швеции

Глава финского МИДа Пекка Хаависто допустил, что заявка страны на членство в НАТО будет рассмотрена отдельно от заявки Швеции. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддерживать заявку Швеции в НАТО после антиисламской акции в Стокгольме.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Пекка Хаависто

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По словам господина Хаависто, «вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции» по-прежнему предполагает их одновременное вступление в альянс. «Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный период времени»,— добавил министр в интервью порталу Yle (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Пекка Хаависто говорил, что с военной точки зрения важно, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО одновременно. Поэтому его страна желает завершить процесс присоединения к альянсу вместе с соседней.

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Турция выдвинула обеим странам ряд условий, в том числе о выдаче нескольких подозреваемых в терроризме. Отношения Турции и Швеции обострились из-за акции по сожжению Корана, которая прошла перед турецким посольством в Швеции в январе. Финские власти допускали ратификацию законопроекта о принятии в НАТО без согласия Турции.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Султан грозить уж будет шведам».

Лаура Кеффер