Япония расширила санкции против России, запретив экспорт вакцин и медоборудования

Япония объявила, что замораживает активы 22 лиц и 3 организаций из России. Под санкции подпали, в частности, министр юстиции Константин Чуйченко, первый зампред правительства Андрей Белоусов, глава ЦИК Элла Памфилова, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. С 3 февраля Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин и медицинских изделий, а также роботов, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.
На сайте японского МИДа говорится, что под санкции подпали корпорация «Иркут», московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КамАЗ». В список физических лиц, помимо вышеупомянутых, внесли вице-премьера Дмитрия Чернышенко, замминистра обороны Михаила Мизинцева, гендиректора КамАЗа Сергея Когонина, философа Александра Дугина, члена Общественной палаты Александра Малькевича.
Согласно пресс-релизу правительства Японии, с 3 февраля начнет действовать запрет на экспорт 49 российским организациям. Будут запрещено поставлять:
- ядерные установки и устройства;
- оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов;
- химикаты, слезоточивый газ, дактилоскопический порошок, дозиметры, электролитические элементы;
- оборудование для производства композитных материалов;
- вакцины, медицинские изделия, диагностические и тестовые наборы;
- коммерческие взрывчатые вещества и оборудование для их обнаружения;
- рентгеновское досмотровое оборудование;
- подшипники;
- переносные генераторы;
- роботы, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, оборудование для гальваники;
- вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения.
Отношения между Россией и Японией ухудшились после начала российской военной операции на Украине. В марте 2022 года российские власти отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов, который оспаривает Япония. Японский премьер-министр Фумио Кисида говорил о готовности продолжать переговоры с Россией для заключения мирного соглашения по территориальному вопросу, однако в Кремле не готовы к переговорам из-за санкций. Несмотря на них, товарооборот Японии и России в прошлом году вырос на 6,2%, до 2,56 трлн иен ($19,96 млрд).
О ситуации в стране читайте в материале «Ъ» «Япония в глухой обороне».