Документальный фильм «Навальный» номинирован на «Оскар»

Документальный фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра номинирован на кинопремию «Оскар». Картина представлена в категории «Лучший полнометражный документальный фильм». Об этом сообщается на сайте Американской академии киноискусства. Церемония вручения премии пройдет 12 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Навальный в документальном фильме

Фото: CNN Films Алексей Навальный в документальном фильме

Фото: CNN Films

Картина посвящена жизни оппозиционного политика Алексея Навального. Сейчас он отбывает срок в колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области. Дэниел Роэр начал съемки фильма вскоре после выхода политика из комы в берлинской клинике «Шарите» в 2020 году. Съемки проходили вплоть до ареста Алексея Навального в 2021 году. Сам режиссер обозначил жанр фильма как политический триллер.

В шорт-лист категории «Лучший полнометражный документальным фильм» также вошли картины «Все, что дышит» индийского режиссера Шаунак Сена, «Вся красота и кровопролитие» американского режиссера Лоры Пойтрас, «Вулкан любви» американского режиссера Сары Доса и «Дом из щепок» датского кинодокументалиста Симона Леренга Вильмонта.

Фильм «Навальный» был анонсирован 13 января 2022 года. 25 января 2022 года состоялась премьера на кинофестивале «Сандэнс». Телевизионный релиз состоялся 24 апреля в эфире CNN. Картина также попала в шорт-лист премии BAFTA.

В феврале 2021 года Алексея Навального приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше». В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ). Девять лет — это срок по совокупности всех наказаний.

Лусине Баласян