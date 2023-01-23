Россия нашла в ЮАР честного партнера

В рамках подготовки к саммиту Россия—Африка, запланированному на июль в Санкт-Петербурге, глава МИД РФ Сергей Лавров нанес визит в Южно-Африканскую Республику. Он дал понять, что это одна из тех стран, которые хотят «по-честному сотрудничать»,— для взаимодействия с именно такими партнерами Москва создает не зависящие от Запада механизмы. В ходе пресс-конференции в Претории Сергею Лаврову и его южноафриканской коллеге Наледи Пандор пришлось защищать намерение РФ, ЮАР и Китая провести совместные военно-морские учения. Эти планы вызвали обеспокоенность США, которые в принципе недовольны развитием контактов между Россией и африканскими странами. Да и между Китаем и Африкой тоже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и глава МИД ЮАР Наледи Пандор (справа) во время встречи в Претории

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и глава МИД ЮАР Наледи Пандор (справа) во время встречи в Претории

Фото: Пресс-служба МИД России

«Мы активно работаем над тем, чтобы создавать новые механизмы, инструменты, которые не будут зависеть от причуд и произвола наших западных коллег, все это реально, мы этим занимаемся со всеми нашими партнерами, которые хотят по-честному сотрудничать»,— заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Претории со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор. Визит в ЮАР стал первым из серии поездок российского министра по странам африканского континента в преддверии запланированного на июль в Санкт-Петербурге второго саммита Россия—Африка. Он должен был состояться еще в прошлом году, но был перенесен.

ЮАР входит в пятерку крупнейших торговых партнеров РФ на африканском континенте. В 2021 году двусторонний товарооборот, по данным ФТС РФ, составил $1,139 млрд.

Правда, в общем товарообороте ЮАР это мизер — менее 1%. Для сравнения: товарооборот ЮАР с США равнялся в прошлом году $21,2 млрд.

Среди перспективных тем сотрудничества с ЮАР российский министр назвал мирный космос, высокие технологии, умные города, атомную энергетику. Претория готова к сотрудничеству, но вопрос в том, как наладить цепочку поставок и финансовое обслуживание совместных проектов в условиях санкций, введенных западными странами в отношении РФ после начала боевых действий на Украине в феврале прошлого года.

Неслучайно за последнее время госпожа Пандор неоднократно критиковала западную политику санкций.

Так, министр достаточно резко высказывалась в отношении планов американских законодателей провести через Конгресс закон «О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке». Документ был одобрен Палатой представителей, но пока не прошел через Сенат. Впрочем, и без принятия соответствующего закона в Вашингтоне весьма болезненно воспринимают сотрудничество с Москвой. Именно в Претории летом прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен презентовал «Стратегию администрации Байдена для стран Африки к югу от Сахары». В тексте в качестве угрозы интересам США упоминаются Россия и Китай.

Последние критические высказывания в адрес ЮАР со стороны Вашингтона прозвучали после объявления Преторией планов проведения военно-морских учений вместе с Россией и Китаем с 17 по 27 февраля в акватории на юге Африки. Первые такие учения прошли в ноябре 2019 года. И тогда особых вопросов ни у кого не возникло. В этот раз ситуация иная. Официальный представитель посольства США в Претории Дэвид Фельдман заявил, что Вашингтон обеспокоен планами ЮАР провести учения, «несмотря на то что Москва продолжает свое жестокое и незаконное вторжение на Украину». Сразу несколько американских изданий подчеркнули, что учения совпадают по срокам с годовщиной российской «специальной военной операции».

«Три суверенные страны, не нарушая никаких норм международного права, проводят учения, и я не понимаю, у кого это может вызвать смешанную реакцию. Наверное, у наших американских коллег, которые считают, что учения по всему миру могут проводить только они, и не только на своих более чем 200 военных базах по всему земному шару, но и в любой точке»,— отреагировал Сергей Лавров на просьбу журналистов в ЮАР прокомментировать «смешанную реакцию» на учения. Со своей стороны, Наледи Пандор заявила, что «ставить под сомнение право ЮАР проводить военно-морские учения недопустимо». «ЮАР — суверенная страна и сама решает, где и с кем проводить учения»,— подчеркнула министр.

Впрочем, ее мнение разделяют далеко не все соотечественники. Так, член парламентского комитета по обороне и депутат от основной оппозиционной партии «Демократический альянс» Кобус Марэ считает, что военные учения принесут мало пользы, а правительству следовало бы уделять приоритетное внимание отношениям с более крупными торговыми партнерами, такими как Европейский союз и США, а не проявлять благосклонность к России.

Опрос общественного мнения, проведенный осенью прошлого года базирующимся в Йоханнесбурге аналитическим центром «Фонд Брентхерста», продемонстрировал, что 74,3% южноафриканцев считают действия России на Украине «актом агрессии, который необходимо осудить» и только 12,7% — «приемлемым применением силы». Практически аналогичный расклад получился и среди сторонников правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс» (АНК).

«Это говорит о том, что правительство ЮАР, отказавшееся осудить вторжение и даже приступившее к совместным военным учениям с Россией, безнадежно оторвано от своих избирателей»,— написал директор «Фонда Брентхерста» Грег Миллс в статье для южноафриканской газеты Daily Maverick.

Корреспондент именно этого издания спросил Наледи Пандор во время пресс-конференции с Сергеем Лавровым, изменила ли она за минувший год свое мнение о действиях России на Украине. Напомним, что 24 февраля 2022 года от имени госпожи Пандор было опубликовано заявление МИД ЮАР, в котором Россию призывали немедленно вывести войска с Украины. «Если бы я повторила это господину Лаврову сегодня, это выглядело бы довольно примитивно и инфантильно, учитывая массовые поставки оружия (Украине.— “Ъ”) и все, что произошло»,— сказала Наледи Пандор.

«В южноафриканском истеблишменте наблюдается раскол между правящей партией АНК и оппозицией (в особенности "Демократическим альянсом"), выступающей резко против российско-южноафриканского сотрудничества. И есть опасения, что из-за гиперактивной антироссийской медийной кампании в стране чаша весов постепенно начнет склоняться не в пользу России. Тем не менее пока сама ЮАР заинтересована в диверсификации своих международных связей, в том числе по линии БРИКС»,— сказала “Ъ” младший научный сотрудник ИМИ МГИМО Майя Никольская. По ее словам, расслабляться России не стоит — конкуренция за «сердца и умы» южноафриканцев по-прежнему велика.

Госпожа Никольская также отметила, что 2022 год был в целом непростым для российско-африканских отношений: страны Африки оказались под колоссальным давлением со стороны Запада, который подталкивал их к однозначному и бескомпромиссному выбору партнеров.

«И хотя голосование в ООН по осуждающим действия России на Украине резолюциям показало, что не все пока готовы подобный выбор сделать, можно наблюдать медленный, но верный дрейф в сторону от России ряда стран континента, например Кении. Это связано в том числе с активной работой там украинских дипломатических и общественных структур»,— пояснила эксперт.

Однако у Москвы все еще остается большой потенциал для работы в Африке. «Растет осознание экономической взаимозависимости: Россия является крупным экспортером зерна, и на фоне других бед, таких как засуха, конфликты и последствия пандемии, рост цен сильно ударил по продовольственной безопасности Африки. В свою очередь, Москва по понятным причинам заинтересована в новых рынках сбыта, поэтому выстраивание альтернативных производственно-сбытовых цепочек — в интересах обеих сторон»,— указала госпожа Никольская.

Марианна Беленькая