Депутаты разрешили себе публиковать декларации о доходах в обезличенном виде

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит лишить полномочий муниципальных и региональных депутатов за прогулы. Также закон предполагает освобождение работающих на общественных началах муниципальных и региональных парламентариев от ежегодного декларирования доходов. А декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов будут публиковать в обобщенном виде. Закон вступит в силу с 1 марта.

Согласно закону, в сети будет размещаться обобщенная статистическая информация о представлении депутатами деклараций. Это затронет отчетность депутатов всех уровней, в том числе Госдумы, а также сенаторов Совета федерации.

Также депутаты, которые исполняют свои полномочия на непостоянной основе, будут освобождены от ежегодного декларирования доходов. При этом они должны будут подавать декларации как кандидаты в депутаты, если в течение года были совершены сделки, превышающие доходы депутата и его жены за последние три года.

«Хочу подчеркнуть, что речь идет о защите персональных данных, данных о составе семьи и т. п. Депутаты Госдумы и сенаторы, конечно же, продолжат сдавать декларации и раскрывать всем уполномоченным органам необходимую информацию в соответствии с законом. Все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и т. п.— все остается без изменения. Нет речи об уменьшении контроля»,— цитирует пресс-служба Госдумы слова депутата Павла Крашенинникова.

Закон также позволит прекращать полномочия региональных и муниципальных депутатов, если они будут пропускать заседания своих заксобраний более шести месяцев без уважительных причин. Председателей региональных заксобраний также обязывают работать только на постоянной основе.

Депутат Павел Крашенинников говорил «Ъ», что отмена публичного декларирования имущества для парламентариев необходима для «защиты персональных данных». В свою очередь, сенатор Александр Башкин заявил, что закон позволить предотвратить попадание деклараций в руки «недругов», в частности тех, кто вводит санкции против России. В Кремле обещали, что парламентарии продолжат подавать декларации о доходах. По информации «Ведомостей», сотрудники администрации президента и члены правительства также могут начать публиковать свои декларации в обезличенном виде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обезличенный доход».

Олеся Павленко